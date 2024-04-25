新华社华盛顿4月24日电 专访：中国政策优化和技术创新持续提升外商投资信心——访美国管理咨询公司科尔尼大中华区总裁贺晓青

新华社记者熊茂伶

美国管理咨询公司科尔尼日前发布的2024年全球外商直接投资信心指数报告显示，中国排名从去年的第7位跃升至第3位，在新兴市场专项排名中位居榜首。科尔尼大中华区总裁贺晓青接受新华社记者远程专访时表示，中国经济体量大、多领域政策不断优化、技术创新能力持续增强，是中国排名提升的主要原因。

贺晓青指出，中国在金融、电信、制造、医疗等领域的市场准入不断放宽，签证政策进一步优化，传递了中国政府重视外资、欢迎更深入合作的积极信号。她表示，中国政策聚焦经济发展，从中央政府到地方政府，都把经济发展放到非常重要的位置，持续改善营商环境。

贺晓青说，与其他发展中国家相比，在法律法规流程的稳定性和有效性、对投资资产的保护力度、政府对投资者的激励，以及在一些跨国贸易组织的参与度方面，中国都有显著优势。

在技术创新方面，贺晓青指出，中国政府积极支持创新，中国技术创新能力持续增强，成为全球创新强国。

贺晓青介绍，科尔尼的这一报告衡量了20个指标，其中8个指标跟政策相关，其他12个指标涉及市场、经济和基础建设。值得注意的是，在所有指标中的排名中，投资者对技术和创新指标的关注度由去年的第二上升到今年的第一。

贺晓青同时担任科尔尼公司大中华区零售行业及消费品业务主管。谈及中国消费领域，贺晓青表示，疫情后的一些不确定因素让年轻人消费更加保守，但同时也能看到一些审慎乐观的消费复苏迹象。例如，今年清明节假期，全国国内旅游出游人次和国内游客出游花费较2019年同期都显著增长。

谈及中国经济中长期发展前景，贺晓青表示，随着经济体量变大，高速增长不可能一直持续，基数越来越大，增速放缓是正常现象。

贺晓青表示，十几年来，中国经济从以低成本劳动密集型产业为主的结构逐步向更具科技含量的产业转移。经过数年发展，在绿色能源等领域，中国在全球已具备很强竞争力。在电动汽车领域，中国已经遥遥领先。

此外，她指出，在全球供应链持续调整的形势下，中国完善的基础设施、完整的产业链、较大的国内市场，也是保持在全球供应链中重要地位的关键因素。

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