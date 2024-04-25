新华社联合国4月24日电 中国常驻联合国副代表耿爽24日在安理会巴以问题公开会上发言，强调必须平息加沙冲突。

耿爽说，加沙冲突爆发至今已经200天了。这200天里人们目睹了饥饿饥荒的蔓延、医疗系统的瘫痪、无辜生命的消逝、上百万民众在死亡边缘的绝望与挣扎。没有任何理由可以为延续冲突辩护，也没有任何借口可以为杀戮平民开脱。国际社会必须汇聚一切努力，缓解灾难，拯救生命，平息冲突。

第一，中方对加沙人道灾难持续恶化深表关切。安理会第2712号、第2720号和第2728号决议、国际法院两份临时措施命令都明确要求扩大加沙人道准入，但却始终没有得到有效执行，人道物资准入仍然面临种种人为设限。中方敦促以色列开放所有陆路过境点，保障人道物资快速、安全、大规模进入加沙地带，保障人道物资在加沙地带安全有序分发至最需要的人手中。

第二，中方支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处继续发挥作用。以色列对近东救济工程处提出严重涉恐指控，但至今没有分享任何证据，中方对此表示关切。中方重申，在没有切实证据的基础上，对近东救济工程处恶意攻击，甚至对整个联合国系统进行不实指责的做法不可接受。中方敦促所有国家尽快恢复对近东救济工程处供资，不要再利用任何借口对加沙民众实施额外的集体惩罚。

第三，中方再次呼吁安理会推动加沙地带立即实现停火。安理会第2728号决议明确要求加沙停火，具有不容置疑的约束力，所有会员国都有义务执行。中方对以色列近日对加沙地带的频繁轰炸表示严重关切，敦促以色列立即停止对加沙地带的全部军事行动，放弃对拉法的进攻计划。对以色列有重要影响的国家应秉持公正立场，为实现停火发挥积极作用。中方支持安理会为确保决议落实采取进一步行动。

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