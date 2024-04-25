新华社基加利4月24日电 通讯｜“为未来，培养更强竞争力”——探访卢旺达“鲁班工坊”

新华社记者吉莉

日前，30名卢旺达学生登上前往中国的航班，开始为期一年的职业技能求学之旅。这些学生来自电子商务和电气自动化两个专业。在卢旺达北方省穆桑泽职业技术学院完成了两年学习后，他们被遴选前往中国浙江金华职业技术学院深造。

在这批学生出发前，记者探访了穆桑泽职业技术学院以及设在学院内的卢旺达“鲁班工坊”。卢旺达鲁班工坊由金华职业技术学院与卢旺达理工学院合作设立，去年11月在穆桑泽职业技术学院揭牌。

在鲁班工坊的媒体直播实训室内，记者结识了21岁的娜塔莎，当时她正在学习打灯布光和视频拍摄技术。娜塔莎来自卢旺达首都基加利，在穆桑泽职业技术学院学习电子商务专业，她向记者表达了对前往中国留学生活的期待。

“我感到非常荣幸，学校给了我们去中国的机会，”娜塔莎说，“电子商务使我了解数字化，了解全球范围内发生的一切。去中国学习，将提升我们的思维能力，增强我们创业时的职业技能。”她说，中国在数字技术和商业方面的发展处于全球领先地位，前往中国学习电子商务有助于未来发展。

23岁的亚舍尔是一名电气自动化专业三年级学生。他说，在卢旺达的学习为他打下坚实的技术知识基础，他对前往中国留学充满期待。“去中国深造，将增强我的实践技能和理论知识，为未来，培养更强竞争力。”

亚舍尔说，作为一个快速发展中的国家，卢旺达正在积极引入电气自动化等最新技术。“电气自动化是一个不断发展的职业领域，学习这个专业将为我们国家的发展做出贡献。”

亚舍尔认为，学校间的合作不仅促进了学术发展，也是文化交流的桥梁和相互学习的平台。在探索中国文化的同时，他希望能让更多中国人了解卢旺达的历史和文化。

据金华职业技术学院驻卢旺达老师吴维昕介绍，电子商务和电气自动化是鲁班工坊合作的两个专业。目前这两个专业的技术标准已通过卢旺达理工大学、卢旺达高等教育委员会以及卢旺达教育部的审批，纳入了卢旺达职业技术标准体系。学生们将按照两地两段“2＋1”（2年在卢旺达穆桑泽、1年在中国金华）的方式进行学习和实践。

“在硬件设施方面，我们在卢旺达鲁班工坊建立了5个实训室，专门配备了我们两个合作专业所需设备，”吴维昕介绍说，“我们还定期安排专业技术老师前往现场进行授课和实践指导，以确保学生得到充分的指导和支持。”

截至目前，卢旺达鲁班工坊累计招收培养学生210人，开展“中文＋职业技能”培训近万人次，为在卢中资企业人才培养和卢旺达青年就业能力提升提供了重要的支撑。

(责编：燕勐、刘叶婷)