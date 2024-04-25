新华社莫罗尼4月24日电 通讯｜走上消除疟疾的“最后一公里”——中科合作助力科摩罗抗疟事业不断进步

新华社记者凌馨 王冠森 邓敏

“中国的抗疟知识和实践经验，正帮我的祖国越来越接近消除疟疾的梦想。”日前，科摩罗国家疟疾防治中心实验室主任卡迈勒·赛义德·阿卜杜拉在科摩罗首都莫罗尼对新华社记者说。十多年来，在中科培养抗疟人才合作下，科摩罗本土抗疟人才队伍逐步壮大，距本土疟疾病例清零的目标也越来越近。

科摩罗位于莫桑比克海峡北端，在当地人眼里，疟疾曾是“带来哭喊尖叫的瘟鬼”。数据显示，2006年，科摩罗全国80多万人口中，疟疾确诊病例高达近11万例。据卡迈勒回忆，小时候，周围很多人会反复地感染疟疾，有些人一年内感染两三次之多。他的一位叔叔就死于疟疾，他也数次因为疟疾发作而中止课业。

2003年，26岁的卡迈勒前往中国天津求学。为了获得生物医学硕士学位，他在中国一待就是近十年。“在中国的学习让我受益匪浅，也将让我终身受益。”2012年结束学业后，卡迈勒回到科摩罗。当时，广州中医药大学组建了一支抗疟团队，正在科摩罗开展“青蒿素复方快速清除疟疾项目”，并已取得一定成果。因为会说一口流利的中文，再加上医学专业背景，卡迈勒开始担任中国团队的翻译，参与本国抗疟项目。

由于专业是生物医学，卡迈勒刚开始并不擅长抗疟。为了提高抗疟领域专业素质，卡迈勒之后又多次前往中国，参加中方组织的各类防控疟疾培训，学习中国在消除疟疾方面的专业知识和经验。除了学习医疗技术，在与中方人员合作中，卡迈勒还学习到很多管理经验。

从担任中国抗疟团队的翻译，到之后成为该项目技术助理，再到如今成为科摩罗国家疟疾防治中心实验室主任，卡迈勒越来越深入、广泛地参与本国抗疟工作。如今，他不仅负责实验室研究，还在药物分发、血液采样、效果跟踪等项目中协助培训了一大批抗疟调查员和发药员等。

目前，一批像卡迈勒这样的本土抗疟专家和骨干力量已经在科摩罗成长起来。据中国援助科摩罗疟疾防治项目组现场负责人邓长生介绍，连续十几年间，中科双方在培养抗疟人才领域展开积极合作，为科方培养了一支包括4000多名基层初级抗疟员和300余名中高层人员的本土抗疟队伍，大大促进了科摩罗的医疗卫生体系建设。

在这些中科抗疟专家和基层抗疟工作者共同努力下，科摩罗抗疟成果显著，在短期内实现了从高疟疾流行区向低疟疾流行区的迅速转变。科摩罗国家疟疾防治中心主任哈吉拉·阿卜杜勒拉蒂夫告诉记者，得益于中国对科摩罗在人才、技术、财政等领域的帮助，从2017年开始，科摩罗莫埃利岛和昂儒昂岛的本土疟疾病例已清零。

4月25日是“世界防治疟疾日”。如今，卡迈勒和他的同事们仍在科首都所在的大科摩罗岛走村串巷，宣传和普及抗疟知识，进行血样采集和药品发放工作，为走完全国消除疟疾的“最后一公里”而努力。

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