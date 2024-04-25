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日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长泉川友树。受访者供图

“中国科技创新的发展令人惊叹！”近日，日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长泉川友树接受人民网采访时感叹。生产力发展是有规律可循的过程，其迭代是人类文明发展的内生引擎。新质生产力的提出，为新时代新征程加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引，引发海内外热议。

当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革的诉求，与中国加快转变经济发展方式的实践形成历史性交汇。泉川友树表示，中国自改革开放以来经济取得飞跃式发展，成为世界第二大经济体，新质生产力的提出，表明中国正在从主要依靠丰富的人力、自然资源，转型为以科技创新为动力的全新生产力模式。

因“新”而活，向“新”而进。以新质生产力推动经济高质量发展，不仅为中国经济发展拓展纵深，同时为世界经济注入新动能。泉川友树认为，近年来中国加快产业升级，以新能源汽车、锂电池、太阳能电池为代表的外贸“新三样”畅销海外，表现亮眼。发展新质生产力符合中国式现代化发展道路，是其他发展中国家借鉴学习的典范，将为世界经济发展作出重要贡献。

下一个“中国”还是中国。对世界而言，中国以创新为驱动、以全要素生产率提升为核心标志的新质生产力，正在全球产业版图里形成新的“吸引力”。长期从事对华经济研究的日本日经BP综合研究所高级研究员木村知史接受人民网采访时表示，新质生产力通过持续的科技进步和创新开辟新的经济增长点，已经在中国各地加速发展，在有些领域已达到世界领先水平。其中，“低空经济”和商业航天作为新兴产业备受瞩目。

商业航天，是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。木村知史认为，商业航天在新质生产力发展中扮演着重要角色。在商业卫星的推动下，航天经济有望继续扩大。

数据显示，目前中国在轨的商业卫星数量已超过350颗，应用于通信、遥感、导航等多个领域。“毫无疑问，这一数字在未来还会进一步增加。通过利用这些卫星数据，有望创立新的事业，也可以提升现有产业的水平和效率。”木村知史说。

可以预见，加快发展新质生产力将有利于推动构建全球创新生态，不同国家和产业将相互关联、相互影响、共同成长。泉川友树表示，自己近期前往中国时拜访了许多中国科技创新企业，“日本一直致力于科技创新发展，但在物流、电商、社交软件等领域，有很多地方应当向中国学习。”泉川友树说。

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