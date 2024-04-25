人民网北京4月25日电（王婧）4月24日，2024第五届澜湄合作国际艺术设计大赛启动仪式在北京成功举行。中国外文局总编辑高岸明，外交部亚洲司公使衔参赞赵承刚，缅甸驻华大使馆副馆长、公使衔参赞杜欣玛泰，自然资源部宣传教育中心主任夏俊出席活动，湄公河国家外交官、大赛主协办单位代表以及来自媒体、高校、民间组织、企业的中外嘉宾共同出席。

中外嘉宾为大赛启动仪式剪彩。主办方供图

中国外文局总编辑高岸明在致辞中对赛事的启动表示祝贺。他表示，近年来，外文局在澜湄合作框架下，与湄公河国家加强了全方面多层次的交流合作，不断取得新进展新成果，期待通过这些合作项目，可以进一步提升澜湄流域国家人文交流水平，取得更加丰硕的交流成果，实现人类文明互学互鉴。

中国外文局总编辑高岸明在2024第五届澜湄合作国际艺术设计大赛启动仪式上致辞。主办方供图

外交部亚洲司公使衔参赞赵承刚在视频致辞中表示，中国与湄公河国家山水相连、人文相通，是天然的合作伙伴。澜湄合作机制启动八年来，在习近平主席和湄公河五国领导人战略引领下，澜湄国家命运共同体建设不断走深走实，澜湄合作成果丰硕，澜湄合作国际艺术设计大赛已成为六国文化和青年交流的闪亮名片。希望通过本届大赛的举办，进一步增进六国民心相通，共绘文明互鉴的生动画卷。

外交部亚洲司公使衔参赞赵承刚在2024第五届澜湄合作国际艺术设计大赛启动仪式上做视频致辞。主办方供图

缅甸驻华大使馆副馆长、公使衔参赞杜欣玛泰在致辞中表示，八年来，澜湄合作取得了显著进展和巨大成就，为湄公河国家人民带来了实际利益。缅甸将继续与中国积极合作，秉持澜湄合作的原则和精神，推动机制建设，深化实际合作，共同实现和平、繁荣、可持续发展的澜湄区域的共同梦想，希望大赛成为中国与湄公河国家之间文化艺术交流和互相学习的更大平台。

缅甸驻华大使馆副馆长、公使衔参赞杜欣玛泰在2024第五届澜湄合作国际艺术设计大赛启动仪式上致辞。主办方供图

为了鼓励社会各界人士参与澜湄人文艺术交流，中外嘉宾在活动现场共同参与了大型实验艺术作品《五百笔·澜湄合作》集体创作，由每位嘉宾绘制任意一笔，最终将由中央美术学院实验艺术与科技艺术学院副院长邬建安教授进行汇总并艺术再现。

缅甸驻华大使馆副馆长、公使衔参赞杜欣玛泰参加《五百笔·澜湄合作》集体艺术创作。人民网 王婧摄

老挝驻华大使馆三秘明君参加《五百笔·澜湄合作》集体艺术创作。人民网 王婧摄

2024第五届澜湄合作国际艺术设计大赛聚焦能源合作，以“绿色新动能，澜湄新未来”（"Green Power, Lancang-Mekong's New Day"）为竞赛主题，设计师可以从澜湄能源合作多个方面入手，用艺术设计手法表现澜湄各国能源安全合作、能源基础设施项目合作建设等各个方面的内容，凸显澜湄合作的价值和意义，为澜湄合作注入新的活力和创意。为增加赛事的科技含金量，今年还特别增设了人工智能海报设计竞赛单元，生动展现澜湄合作在能源领域合作的巨大成就，增进中外文明互鉴、民心相通。

澜湄合作机制是由中国与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共同发起的新型次区域合作机制。自2020年开始，澜湄合作国际艺术设计大赛定期举行，已成为将澜湄六国紧密连接在一起的艺术之桥，是区域内有较高知名度和影响力的国际性艺术设计活动。

(责编：曹欣悦、刘慧)