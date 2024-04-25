人民网迪拜4月24日电 （记者任皓宇）近日，中国银行迪拜分行与沙特国际电力和水务公司落地首笔人民币贷款合作，支持其在乌兹别克斯坦塔什干的光伏储能项目。

作为中资银行与中东企业间落地的首笔人民币贷款，本次合作是中资银行携手中东企业在第三方市场推动人民币国际化的首次实践，将为中沙贸易和投资往来提供示范效应，进一步助力中沙全面战略伙伴关系发展。

2023年9月，中国银行与沙特国际电力和水务公司签署全球战略合作备忘录，并于2023年10月第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间签署该笔贷款条款清单。双方全球战略合作备忘录以及该笔贷款支持的乌兹别克斯坦塔什干光伏储能项目被纳入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。

中国银行迪拜分行表示，中国银行充分依托全球服务网络，积极发挥桥梁纽带作用，持续助力高质量共建“一带一路”不断取得新成效。中国银行将继续发挥全球化优势，持续在共建“一带一路”国家和地区完善机构布局，以更高效、更全面的金融服务稳步助推人民币国际化，为推动金融高质量发展贡献更大力量。

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