国际问题观察员 章思远

4月11日据美国媒体报道，美国商务部将6家中国企业列入出口管制实体清单，使得拜登政府利用该清单非法单边制裁的中国实体数量不仅超过了特朗普政府，而且创下美国历届政府之最。

拜登政府上台以来,在经贸、科技等领域大搞“小院高墙”政策，将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，打着民主、人权价值观的幌子对中国实施技术管制，重点在半导体、人工智能、超算、生物医学等关键核心技术和前沿科技领域对华无底线遏制打压。近日，又以不公平竞争为由呼吁将对中国钢铁关税提高三倍。本质上看，拜登政府是唯恐中国在产业链中占据更多主导地位，实现技术赶超，威胁美国霸权，而试图通过对华滥施非法单边制裁和“长臂管辖”,以“卡脖子”的方式阻遏中国科技发展，剥夺中国的发展权利。

然而事实表明，没有国际法依据、也没有安理会授权的非法单边制裁和“长臂管辖”从来不是解决问题的有效途径，对中国这样的大国更只会适得其反。拜登政府炮制各种借口对华滥施非法单边制裁和“长臂管辖”，只会进一步暴露美方的遏华和虚伪面目。

美国的蛮横封锁和无理打压吓不退中国，更吓不倒中国。依托丰富的人力资源、庞大的市场规模、高强度的研发投入，中国的发展有强大的内生驱动力，绝非美国的“围剿”可以遏制。2023年，在全球贸易额缩减约1.5万亿美元的背景下，中国进出口规模稳中有增、发展质量优中有升，特别是电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%，首次突破万亿元人民币大关。2023年，中国外资净增持我国债券230亿美元，2024年第一季度净增持达416亿美元，强有力证明外资投资中国的信心一如既往。

拜登政府无所不用其极的“科技霸凌”注定不能得逞，反而将增强中国科技自立自强的决心和能力。历史上看，中国的“两弹一星”和许多优势产业都是在西方封锁禁运下发展起来的。如今面对美国一轮又一轮非法单边制裁和“长臂管辖”，中国科技依旧飞速发展，创新成就熠熠生辉。2024年第一季度，中国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比去年四季度提升2.6个百分点；高技术产业投资同比增长 11.4%，比去年全年提升1.1个百分点；高技术服务业投资增长12.7%。2023年以来，全球首颗全系统集成的忆阻器存算一体芯片在中国诞生,全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路正式开通，“奋斗者”号完成国际首次环大洋洲载人深潜科考任务，遥感三十九号卫星成功发射升空，自主三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程通过竣工验收……

中国经济高质量发展绝不会止步，中国科技自立自强步伐绝不会停歇，中国在全球产业链供应链中也绝不会缺席。美国全然无视自由竞争和效率导向的国际产业分工规律，执意对华滥施非法单边制裁和“长臂管辖”，最终只会搬起石头砸自己的脚。今日中国也不会坐视他国封锁打压，已经依据《反外国制裁法》《对外关系法》等，对美非法单边制裁和“长臂管辖”开展了有效的反制实践。美方若想借制裁对中国政府施压，注定只能是徒劳。我们奉劝美方尽早改弦易辙，拜登政府对华非法单边制裁可以休矣!

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