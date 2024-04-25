新华社开罗4月24日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚24日发表声明说，胡塞武装在亚丁湾和印度洋袭击了美国和以色列船只。

萨雷亚说，胡塞武装袭击了在亚丁湾航行的美国船只“马士基约克敦”号、在印度洋航行的以色列船只“地中海维拉克鲁斯”号和一艘在亚丁湾航行的美军驱逐舰。

萨雷亚表示，胡塞武装使用导弹和无人机袭击了上述船只，并“成功造成直接损失”。但他没有透露这3次袭击的具体时间和遭袭美军驱逐舰的名称。

公开航运资料显示，“马士基约克敦”号是一艘悬挂美国国旗的集装箱货船。“地中海维拉克鲁斯”号是一艘悬挂葡萄牙国旗的货船，目前位于非洲索马里以东约300海里处，目的地是阿拉伯联合酋长国的迪拜。

另据也门政府海岸警卫队消息，“马士基约克敦”号集装箱货船在也门时间23日中午遭胡塞武装两枚导弹袭击，但没有造成船只损坏或人员伤亡。

美国和以色列方面暂未就袭击事件作出回应。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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