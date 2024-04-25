新华社伊斯兰堡4月24日电（记者蒋超）巴基斯坦总统扎尔达里24日表示，中国是巴基斯坦最值得信赖的朋友，期待同中方继续加强各领域合作。

中国国家国际发展合作署署长罗照辉当天在伊斯兰堡拜会扎尔达里。扎尔达里表示，巴中两国相互尊重、合作共赢，各领域务实合作成果丰硕，巴基斯坦一直将中国视为最值得信赖的朋友，将继续坚定支持中国维护核心利益，推进巴中经济走廊建设。近期发生的达苏水电站恐袭事件令人震惊，我代表巴基斯坦人民对5名中国公民在恐袭中不幸遇难表示深切哀悼，向遇难者家属致以诚挚慰问。巴方承诺将坚决采取措施，尽快将凶手绳之以法，绝不允许恐怖分子破坏两国友谊。

罗照辉表示，中巴两国关系特殊友好，“铁杆”友谊历久弥坚。中方高度赞赏巴方积极参与高质量共建“一带一路”，中巴经济走廊作为重要旗舰项目，取得巨大成功。双方推动落实全球发展倡议也取得积极进展。中方愿同巴方进一步扎实推进各领域务实合作。希巴方采取切实有效措施保护在巴中国公民和企业安全。

中国驻巴基斯坦大使姜再冬参加上述活动。

访巴期间，罗照辉还拜会巴总理夏巴兹，与巴经济事务部部长奇马举行会谈并签署相关援巴合作文件。

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