新华社北京4月24日电 题：促进航天技术更好惠及人民——习近平主席向首届“中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛”致贺信为中拉深化航天合作指明方向

新华社记者

4月24日，习近平主席向首届“中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛”致贺信，在会场内外引发热烈反响。大家表示，习近平主席的贺信阐明了当前建设高水平中拉航天合作伙伴关系的重要意义，为深入开展航天国际交流合作，不断增进各国人民福祉，促进经济社会发展，高质量共建“一带一路”和构建人类命运共同体进一步指明了方向。

“贺信充分体现了习近平主席对建设高水平中拉航天合作伙伴关系的殷切期望。”中国国家航天局国际合作司副司长姚建廷说，航天科技是当今世界科技发展的重要领域，也是人类和平利用太空、更好造福各国人民的重要手段，我们将不断深化与拉美等地区的国际交流合作，加快航天强国建设，为持续推动构建外空领域人类命运共同体作出新的贡献。

“习近平主席的贺信对中拉航天合作结出丰硕果实给予肯定，让我们倍感振奋。”中国航天科工航天三江江北公司数控车工、特级技师阎敏说，身为一线工人，我将持续学习、苦练本领，加强与拉美等地区的国际同行交流，适应新时代发展的步伐。

拉美和加勒比地区是航天领域的重要力量，中国与拉美和加勒比国家已开展长期、全面、务实的合作，涵盖了空间基础设施、深空探测与空间科学、航天产业链、外空全球治理和人才培养等多个方面。不少与会的拉美和加勒比国家代表认为，此次论坛将为促进拉中航天合作、助力拉美和加勒比地区航天发展、赓续拉中合作友谊作出积极贡献。

玻利维亚驻华公使衔参赞罗满月说，玻利维亚与中国在航天领域展开了诸多合作，如中国助力玻利维亚成功发射了通信卫星“图帕克·卡塔里”星。我期待玻中两国未来在航天领域开展更多交流、合作，实现共赢发展。

“习主席给论坛发来贺信，这对拉美和加勒比国家而言是一个加强与中国合作、共同探索航天技术发展应用的好机会。”来自巴西的南京航空航天大学航空宇航科学与技术专业博士生泰勒斯表示，中国航天技术和航天产业发展非常快，为其他国家提供了重要经验参考。

现场聆听了习近平主席的贺信，东方空间联合创始人姚颂表示，习近平主席的贺信表明，中国航天不仅在技术方向上要持续突破，更应以全球视野推动中外合作，让世界各国人民生活得更便捷、更美好。

中国探月工程总设计师吴伟仁表示，贺信充分体现了习近平主席对航天事业和国际合作的高度重视，为今后的工作指明了方向。中国探月工程始终秉持“平等互利、和平利用、合作共赢”的原则，未来将继续面向包括拉美和加勒比国家在内的国际社会开放合作机遇，共同实现更多重大原创性科学发现。

湖北省国防科工办负责人李金坤表示，将深入学习领会习近平主席贺信精神，坚持火箭链、卫星链、数据链、服务链“四链并举”，充分发挥武汉国家航天产业基地产业融合的载体作用，鼓励企业积极参与低轨卫星出口等国际交流合作，推动航天技术增进民生福祉、惠及中拉人民，为建设航天强国和高水平中拉航天合作伙伴关系贡献力量。

对于习近平主席贺信中对航天国际合作的重视，参加论坛的法国天体物理学与行星学研究所研究员米歇尔·布兰深表赞同，他表示期待各国年轻一代航天人才进一步加强交流与合作，在航天领域实现科学梦想，共同探索太空，造福全人类。（记者宋晨、田中全、胡喆、侯文坤）

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