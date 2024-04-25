新华社圣彼得堡4月24日电（记者安晓萌）中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清24日在俄罗斯圣彼得堡出席第十二届安全事务高级代表国际会议并作主旨发言。114个国家和国际组织的代表参加会议。

陈文清说，随着百年变局加速演进，世界加快走向多极化，信息技术的广泛应用和网络空间的兴起发展，为各国发展提供了动力和机遇，也带来了新的安全风险和挑战。习近平主席提出的全球安全倡议，是推动国际社会凝心聚力应对安全挑战的“中国方案”；提出的构建网络空间命运共同体重要理念，回应网络空间风险挑战，得到国际社会广泛认同和积极响应。中国愿与各国共同深入践行全球安全倡议，携手构建公正合理的网络空间国际秩序。

陈文清表示，我们应坚持尊重各国网络主权，保障各国平等参与国际网络空间治理的权利。坚持维护网络和平安全，切实遵守《联合国宪章》宗旨与原则，反对网络冲突和网络战。坚持促进网络开放合作，让更多国家和人民共享网络发展成果。坚持构建良好网络秩序，依法打击网络犯罪，推动制定网络空间国际规则，实现网络空间长治久安。

陈文清还出席了金砖国家代表团团长午餐会，并与包括俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫在内的多国代表团团长举行双边会谈会见。

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