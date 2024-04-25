美国国务卿布林肯24日起对中国进行访问。在他出发前，美方就放话称，布林肯访华期间将就中国新能源“产能过剩”问题表达关切。但凡了解基本经济学常识的人，都会觉得这一论调不值一驳。然而一段时间以来美方频频炒作“产能过剩”问题，并将此作为对华“经济认知战”的最新工具，那就有必要辨析辨析。

首先，美方一些人将产能与国际贸易挂钩，认为出口产品多了就是产能过剩了。这里面存在一个谬误：把产品出口跟“产能过剩”画等号，不符合经济常识，也违背了全球化发展趋势。

在全球高度分工的经济体系里，产出和需求不能限定在某个国家或地区。从各国实践来看，某个行业的产能大于国内需求是普遍现象，出口因而很正常。像美国生产的芯片、德国生产的汽车80%都用于出口，波音、空客生产的客机也大量出口。如果按照美方一些人的逻辑，人们就会像瑞士《新苏黎世报》一样发出疑问：“西方向亚洲的出口属于产能过剩吗？假如一个国家只为自己的市场进行生产，那么贸易从何谈起？”

或许是为了补上逻辑漏洞，美方一些人又给了一个说辞：中国的新能源产能也超出全球需求。真是这样吗？还是用数据说话：根据国际能源署测算，要实现碳中和目标，2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆，光伏新增装机需求将达820吉瓦，分别约是2022年的4.5倍和4倍。

可见，当前相关产能远远不能满足市场需求，特别是广大发展中国家对新能源产品的潜在需求巨大。作为全球最大的可再生能源市场和设备制造国，中国的优质产能不是过剩了，而是世界急需。正如参加第135届中国进出口商品交易会的巴西采购商对《国际锐评》所说，中国好产品在巴西很受欢迎，中国提供绿色产能很有必要。

与此同时，美方的炒作违背了自己信奉的西方经济学比较优势理论。按照这一理论，如果一国能够以更低成本生产某种产品，其他国家不应设置关税壁垒，而是应该进口这一产品，同时出口自己具有比较优势的产品。中国新能源产品之所以能形成比较优势，靠的不是什么政府补贴，而是企业自主创新、完备的产业链和供应链、超大规模市场以及丰富的人力资源等。美方与其攻击中国新能源产品“扭曲全球市场”，不如放大自身的比较优势。

除此之外，美方一些人还指责中国新能源产业冲击美国企业和工人就业。这是他们的第四点谬误，即“美国生病、中国吃药”，意在 “甩锅”推责。

彭博社网站近日援引全球风能理事会报告指出，在美国，风电场几乎每个复杂部件的本地供应链都遇到瓶颈；在欧洲，同样的短缺现象将在今明两年开始蔓延。文章同时指出，只有在中国，供应链足以让风能发展不出现减速。这个例子说明，美西方新能源产业发展存在自身问题。

再拿去年下半年美国汽车产业工人罢工来说，原因并不是中国向美国出口电动汽车，很大程度上是美国出台的《通胀削减法案》支持车企向新能源汽车转型，导致传统汽车制造工人面临失业压力。可见，“内病外治”是美国长期以来的惯用招数。

美国政府不乏像耶伦这样的经济专家，为何明知所谓“产能过剩”论调站不住脚仍大肆炒作呢？正如不少分析指出，这背后有“利益、选票、霸权”三个关键词。

英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义近日撰文指出，美国担心在国际贸易中，自己越来越多的产品无法保持价值链高端地位。这道出了美方的经济意图——遏制打压中国新兴产业发展，为本国谋求更有利竞争地位和市场优势。

从政治层面看，今年是美国大选年，美国领导人日前在大选关键州之一、以汽车为主导产业的密歇根州表态称，将对中国的电动汽车采取措施。可见，美方此时抛出所谓“产能过剩”论，不过是保护主义的托词，也把它当作拉拢选票、谋取私利的工具。

从更深层看，从当初针对中国传统制造业，到现在打压新能源产业，美国反复炒作“产能过剩”的背后，反映出根深蒂固的零和思维以及一家独大的霸权逻辑。换个角度看，这何尝不是美式霸权衰落的映射？

美方一些人应该意识到，阻碍物美价优的中国新能源产品进入本国市场，不仅损害消费者利益，也会拖累全球绿色转型和新兴产业发展。他们有精力炮制虚假叙事，不如想办法提升自身竞争力。

（国际锐评评论员）

(责编：胡永秋、杨光宇)