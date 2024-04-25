人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国开始治理塑料污染新一轮谈判

2024年04月25日09:04 | 来源：新华网
小字号

2021年5月27日，堆放在韩国江原道横城郡的一个塑料垃圾处理厂内的废弃PET塑料瓶。 新华社记者 王婧嫱 摄

2021年5月27日，堆放在韩国江原道横城郡的一个塑料垃圾处理厂内的废弃PET塑料瓶。 新华社记者 王婧嫱 摄

　　新华社渥太华4月23日电（记者林威）为期一周的联合国治理塑料污染新一轮谈判23日在加拿大首都渥太华正式开始。联合国环境规划署表示，此轮谈判必须取得有意义的进展。

　　这是旨在制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的政府间谈判委员会的第四届会议，该委员会希望在今年年底前制定一项关于塑料污染治理的全球协议。

　　联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在开幕时说，本轮谈判必须取得有意义的进展，这样才可以在今年年底的第五届会议完成文书制定的进程，为结束塑料污染奠定基础，从而保护人类和生态系统的健康。

　　据联合国环境规划署数据，除非改变塑料的生产、使用和处置方式，否则每年进入水生生态系统的塑料垃圾可能会从2016年的900万至1400万吨增加到2040年的2300万至3700万吨。

　　第五届联合国环境大会续会2022年3月在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》。决议指出，建立一个政府间谈判委员会，到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料制品的整个生命周期，包括其生产、设计、回收和处理等。

　　为此，联合国环境规划署受各国政府委托，组织和管理相关的政府间谈判委员会的工作。前三届会议分别在乌拉圭、法国和肯尼亚举行。计划中的第五届也是最后一届会议将于2024年11月25日在韩国釜山开始。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部