2021年5月27日，堆放在韩国江原道横城郡的一个塑料垃圾处理厂内的废弃PET塑料瓶。 新华社记者 王婧嫱 摄

新华社渥太华4月23日电（记者林威）为期一周的联合国治理塑料污染新一轮谈判23日在加拿大首都渥太华正式开始。联合国环境规划署表示，此轮谈判必须取得有意义的进展。

这是旨在制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书的政府间谈判委员会的第四届会议，该委员会希望在今年年底前制定一项关于塑料污染治理的全球协议。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在开幕时说，本轮谈判必须取得有意义的进展，这样才可以在今年年底的第五届会议完成文书制定的进程，为结束塑料污染奠定基础，从而保护人类和生态系统的健康。

据联合国环境规划署数据，除非改变塑料的生产、使用和处置方式，否则每年进入水生生态系统的塑料垃圾可能会从2016年的900万至1400万吨增加到2040年的2300万至3700万吨。

第五届联合国环境大会续会2022年3月在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》。决议指出，建立一个政府间谈判委员会，到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议，涉及塑料制品的整个生命周期，包括其生产、设计、回收和处理等。

为此，联合国环境规划署受各国政府委托，组织和管理相关的政府间谈判委员会的工作。前三届会议分别在乌拉圭、法国和肯尼亚举行。计划中的第五届也是最后一届会议将于2024年11月25日在韩国釜山开始。

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