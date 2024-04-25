人民网伦敦4月23日电（郭锦标）当地时间4月22日，2024年抚州文化旅游（伦敦）推介会在英国伦敦举行，抚州市人民政府副市长蔡青、中国驻伦敦旅游办主任张力、中国驻英国大使馆文化处秘书于果等共计60余人参加。

2024年抚州文化旅游（伦敦）推介会现场。人民网 郭锦标摄

蔡青首先代表市政府向出席此次推介会的各位嘉宾表示诚挚的欢迎和衷心的感谢。她表示，希望两地以本次推介会为契机，架起两地人文交流的桥梁，不断深化文化、旅游等领域的合作。今年9月，抚州将继续举办汤显祖国际戏剧交流月活动，诚挚地邀请和欢迎各位朋友们来抚州做客。

张力指出，抚州是“东方莎士比亚”汤显祖的故乡，而抚州赠送给英国斯特拉特福的牡丹亭以汤显祖代表作命名，以两国瑰宝级文学家为纽带，串联起了中国抚州与英国斯特拉特福长达四年的友情，也表达了中英两国人民之间长久的情谊。

于果在致辞中表示，抚州和莎士比亚出生地斯特拉福德结为友好城市，双方开展了一系列卓有成效的人文、旅游等交流合作。希望双方携手努力，继续为推动中英文明交流互鉴贡献更大力量。

2024年抚州文化旅游（伦敦）推介会现场。人民网 郭锦标摄

2024年抚州文化旅游（伦敦）推介会现场。人民网 郭锦标摄

2024年抚州文化旅游（伦敦）推介会现场。人民网 郭锦标摄

推介会上，抚州市、文昌里景区、乐安县、资溪县的代表分别进行了旅游推介，并介绍了各自的特色文旅资源。此外，与会人员还共同观看了抚州演员带来的精彩表演，领略到了抚州山和水、文与史的独特风情。

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