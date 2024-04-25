新华社莫斯科4月24日电（记者赵冰）俄罗斯国防部长绍伊古日前表示，俄方将继续扩大武器和军事装备生产，以应对美国及其盟友对俄构成的威胁。

绍伊古23日在俄国防部会议上讲话时，通报了俄特别军事行动的进展情况。他说，俄军在整个接触线上拥有主动权。乌军在北约指挥下的反攻并未实现目标，俄军“已经打破了西方武器更为优越的神话”。

绍伊古说，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军超过2.2万架无人机、约6000枚导弹，乌方共损失近50万名军事人员。俄军工行业将继续扩大武器和军事装备生产，以应对美国及其盟友的威胁。俄军将加大对乌境内西方武器物流中心和储存基地的打击力度。

在谈到列宁格勒军区和莫斯科军区的建设时，绍伊古强调，瑞典今年正式加入北约，加剧了俄西部和西北部战略方向的紧张局势。北约在俄边境附近部署增援部队和军事装备，还针对所谓正在筹划中的俄罗斯“侵略”进行演习。绍伊古说，俄方将在上述两个军区的建设过程中不断提高部队人员和军事指挥机构培训水平。

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