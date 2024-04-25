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外国游客走进三星堆博物馆 感受古蜀文明的辉煌

2024年04月25日08:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网广汉4月24日电 （王禹蘅、羡江楠）“沉睡数千年，一醒惊天下。”位于四川省广汉市西北的鸭子河南岸的三星堆遗址，距今已有3000至5000年的历史，它见证了古蜀文明的辉煌，吸引了来自世界各地的游客。

高达一米八的“青铜大立人”、重达463克的商代金杖、含金量85%金面具......走进三星堆博物馆，可以看到数量众多的文物。几千多年前古蜀人的生活图景，展现在人们眼前，揭开了古蜀文明的神秘面纱。

在中国生活十多年的白俄罗斯姑娘欧莉娅表示，虽然在中国生活多年，但这是她第一次走进三星堆博物馆。这次她专门带着从家乡来中国旅游的朋友一起参观三星堆博物馆。“我经常听说三星堆，知道来这里参观的人很多，所以这次我专门趁着工作日的时间来看。”欧莉娅说。

来自白俄罗斯的欧莉娅在三星堆博物馆参观。人民网 王禹蘅摄

来自白俄罗斯的欧莉娅在三星堆博物馆参观。人民网 王禹蘅摄

“在这里能看到几千年前的历史，是一次非常宝贵的机会。”欧莉娅说，博物馆中陈列的各种各样的面具带给她神秘的感觉，看到这么多古老的文物，让她内心十分震动，未来她会带更多朋友来这里了解中国文化。

三星堆博物馆展品。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展品。人民网记者 羡江楠摄

同样来自白俄罗斯的安德烈说，这次和中国朋友一起来成都旅行，他的父母推荐他们来三星堆博物馆参观。博物馆中陈列着各种造型奇特的面具，“非常不可思议。”安德烈感叹道，在这里他们看到了非常多的面具、陶器等文物，留下了深刻印象。

安德烈在三星堆博物馆参观。人民网 王禹蘅摄

安德烈在三星堆博物馆参观。人民网 王禹蘅摄

高3.96米、重360斤的Ⅰ号大型铜神树是三星堆博物馆的“镇馆之宝”。在中国古代文献中，有许多关于神树的传说。有专家推测，三星堆神树应是古代传说中扶桑、建木、若木等神树的复合型产物。来自法国的游客帕特里克说，博物馆中的青铜神树让他印象深刻，古代中国的技术水平令人赞叹。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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