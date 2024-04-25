新华社东京4月24日电 日本非营利组织代表24日向日本政府递交超过18万民众的签名，呼吁政府和东京电力公司立刻停止向海洋排放福岛第一核电站的核污染水。

非营利组织“原子能资料情报室”事务局长松久保肇当天在日本众议院第二议员会馆向经济产业省代表递交了184712位民众的签名。

这是4月24日在日本东京众议院第二议员会馆拍摄的签名材料。新华社记者 张笑宇 摄

这一签名活动由福岛县和平论坛、原子能资料情报室等团体组织的“未来的海洋”项目于今年年初正式发起。发起方之一、“禁止原子弹氢弹日本国民会议”事务局长谷雅志在24日递交签名的新闻发布会上说，排放核污染水对环境的影响会持续数十年，正确的做法是首先停止向海洋排放。

谷雅志在接受新华社记者采访时表示，把来自发生过事故的核电站的水排入大海，迄今没有任何地方如此处理过，其危险性在未来会怎么样还不清楚。“这是第一次递交签名，我们会持续签名活动，直到停止核污染水排海。”

4月24日，在日本东京众议院第二议员会馆，非营利组织“原子能资料情报室”事务局长松久保肇（右）递交签名材料。新华社记者 张笑宇 摄

日本众议院议员山崎诚在当天的发布会上说，东京电力公司的多核素处理系统（ALPS）发生了多次事故，如工作人员在清洗ALPS管道的过程中被废液溅到、排气口有含放射性物质的水泄漏等。他认为，目前相关管理体制和推进的方法存在很大问题，应该先停下来并再次仔细调查核污染水持续排海对环境和渔业的影响等问题。

东京电力公司本月19日开始第五次向海洋排放福岛第一核电站的核污染水。此次排放预计将持续至5月7日，共排放约7800吨核污染水。

24日上午核电站内停电，导致排放一度中断。停电原因可能是核电站内的挖掘作业损伤电源线。在停电同一时间段，从事挖掘作业的一名合作企业的员工因烧伤被紧急送往医院。

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