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印尼选举委员会正式宣布普拉博沃为总统

2024年04月25日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达4月24日电（记者陶方伟　叶平凡）印度尼西亚选举委员会24日正式宣布普拉博沃·苏比延多为印尼第八任总统。

　　印尼选举委员会主席哈西姆·阿西阿里宣布，普拉博沃及其竞选搭档吉布兰·拉卡布明·拉卡以约9600万张选票，即近59%的得票率，分别当选印尼总统、副总统，任期五年。

3月20日，在印度尼西亚雅加达，普拉博沃（中）在媒体记者和支持者到场的集会上讲话。新华社发（阿贡摄）

3月20日，在印度尼西亚雅加达，普拉博沃（中）在媒体记者和支持者到场的集会上讲话。新华社发（阿贡摄）

　　普拉博沃在24日的讲话中说，总统竞选已结束，印尼人民要求领导层同舟共济，共同推动国家繁荣，消除贫困、饥饿和腐败，当前的重点是加强政府内外团结，为人民的福祉而奋斗。

　　2024年印尼大选投票于2月14日举行，3月20日印尼选举委员会公布最终计票结果，显示普拉博沃与吉布兰胜选。

　　不久后，普拉博沃与吉布兰的竞选对手向印尼宪法法院提出申诉，指控他们选举舞弊，并质疑吉布兰作为副总统候选人的合法性。4月22日，宪法法院以证据不足为由，驳回申诉。

　　普拉博沃的总统就职仪式将于10月20日在印尼新首都努山塔拉举行。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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