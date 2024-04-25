新华社雅加达4月24日电（记者叶平凡 陶方伟）印度尼西亚教育、文化、研究和技术部职业教育司司长琪琪·尤利阿蒂24日在雅加达表示，中国和印尼校企合作有助于印尼大学生增强就业技能，提高就业水平。

在当天举行的2024中国-印尼校企合作峰会上，琪琪强调，印尼教育界愿意与中资企业合作并向其学习，推动印尼高等教育的长足进步和发展。

她说：“希望通过本次峰会，印尼高校能够与中资企业在人力资源方面直接建立合作，并向中资企业学习，以使印尼的青年学生做好就业准备，面对职业生涯的各类挑战。”

浙江岩土公司总经理叶带凤认为，峰会为中资企业和印尼高校提供了交流对接平台，为中资企业在印尼用工招聘提供了极大便利，有利于校企之间直接实现双赢合作。

印尼苏横州立理工学院校长奥约克·尤迪延托表示，本次峰会让该校有机会接触到多家中资企业，为学生直接寻找对口实习和就业机会，意义重大。

2024中国-印尼校企合作峰会旨在促进中资企业与印尼高校在本地人才招聘、实习项目建立、在职员工技能培训、联合科研等方面的深度合作，共有30余家中资企业和80余所印尼高校的200余名代表参会，多家校企现场达成具体合作意向并签订合作意向书。

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