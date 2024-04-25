人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中印尼校企合作助力印尼高校学生就业

2024年04月25日08:55 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅加达4月24日电（记者叶平凡　陶方伟）印度尼西亚教育、文化、研究和技术部职业教育司司长琪琪·尤利阿蒂24日在雅加达表示，中国和印尼校企合作有助于印尼大学生增强就业技能，提高就业水平。

　　在当天举行的2024中国-印尼校企合作峰会上，琪琪强调，印尼教育界愿意与中资企业合作并向其学习，推动印尼高等教育的长足进步和发展。

　　她说：“希望通过本次峰会，印尼高校能够与中资企业在人力资源方面直接建立合作，并向中资企业学习，以使印尼的青年学生做好就业准备，面对职业生涯的各类挑战。”

　　浙江岩土公司总经理叶带凤认为，峰会为中资企业和印尼高校提供了交流对接平台，为中资企业在印尼用工招聘提供了极大便利，有利于校企之间直接实现双赢合作。

　　印尼苏横州立理工学院校长奥约克·尤迪延托表示，本次峰会让该校有机会接触到多家中资企业，为学生直接寻找对口实习和就业机会，意义重大。

　　2024中国-印尼校企合作峰会旨在促进中资企业与印尼高校在本地人才招聘、实习项目建立、在职员工技能培训、联合科研等方面的深度合作，共有30余家中资企业和80余所印尼高校的200余名代表参会，多家校企现场达成具体合作意向并签订合作意向书。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部