新华社武汉4月24日电（记者贺萌、赵鑫虎）4月24日，首届“中国－拉美和加勒比国家航天合作论坛”在湖北武汉开幕。论坛发布《武汉宣言》——航天助力构建携手共进的中拉命运共同体。

举办中拉航天合作论坛，是落实《中国－拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022－2024）》的具体成果，旨在为促进中拉航天合作、助力拉美和加勒比地区航天发展，赓续中拉合作友谊，构建中拉命运共同体做出积极贡献。

《武汉宣言》指出，中国同拉美和加勒比多国签署了航天合作文件，务实推动了中拉航天交流与项目合作，顺利完成中巴地球资源系列卫星、委内瑞拉通信和遥感卫星、玻利维亚通信卫星等航天合作项目，促进了航天技术服务于中国与拉美和加勒比国家经济社会发展，成为南南合作不可或缺的推动力量，有助于联合国2030可持续发展目标的实现。

中国国家航天局与拉美和加勒比国家航天机构代表从分享空间科学技术与应用、空间教育与培训、空间产业解决方案，构建数据共享服务平台助力《联合国气候变化框架公约》实现，推动航天人才教育与培训合作，分享月球及深空探测项目合作机遇、月球样品及数据研究机会，鼓励航天机构、企业开展航天合作，维护公正、合理的外空全球治理，利用中拉航天合作论坛联络渠道保持密切协调沟通等7个方面发出共同倡议。

来自中国、拉美和加勒比国家航天领域相关部门、高校和科研院所、企业等单位代表以及有关国际组织代表参加了论坛。

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