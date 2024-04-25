新华社华盛顿/莫斯科4月24日电 热点问答 | 美国“援乌”600多亿美元，钱到底会去哪儿？

新华社记者邓仙来 赵冰

美国国会参议院23日表决通过一项总额达950亿美元的对外援助拨款法案。其中，外援资金大部分将用于在军事和经济等方面支持乌克兰，数额高达608.4亿美元。

由于法案此前已在众议院通过，因此只待美国总统拜登24日签字，援乌军火数天内就可能运到乌克兰。但分析条款内容后发现，这一拨款中的大部分直接就用在了美国自己身上。法案通过究竟遂了谁的意？又将对俄乌战局造成什么影响？

钱花在了谁身上？

由民主党人控制的参议院23日以79票赞成、18票反对的表决结果通过该法案。众议院则在20日已经通过这一对乌援助法案。参议院投票之后拜登立刻发表声明表示，他将在24日签署法案。

根据法案内容，此次对外援助资金的大部分将用于在军事和经济等方面支持乌克兰，数额达608.4亿美元。这笔钱中将有232亿美元用于填补对乌武器援助给美国武器库存造成的空缺；113亿美元用于资助美军在欧洲执行任务；138亿美元用于美国政府向军火商采购援乌先进武器和防御装备。此外，美国还将向乌克兰提供大约90亿美元的贷款用于经济援助。

国会还授权美国总统“没收”某些俄罗斯主权资产并将其转移给乌克兰，用于“战争赔偿或（战后）重建”。

不难看出，美国这项“巧立名目”的法案把大部分掏出来的钱又塞回了自己的腰包里。它不仅满足了拜登去年10月向国会提出的特别拨款请求，也意味着国会两党围绕是否批准对乌额外援助资金长达半年的争斗暂时告一段落。

能否逆转俄乌战局？

美国是军援乌克兰的第一大“金主”，西方媒体计算，加上23日通过的608.4亿美元，美国向俄乌冲突的投资高达1700亿美元。最新这笔援乌资金在白宫和国会民主党人持续数月的反复催促下终于获得批准。之所以受到高度关注，主要因为缺少美援的乌军在现阶段俄乌冲突中处境艰难，而白宫自去年年底就面临援乌资金耗尽的局面。

此次对乌援助资金获批距离拜登去年10月向国会提出相关请求已过去半年。据媒体报道，乌克兰军队因得不到补给，已不得不按需配给弹药。乌总统泽连斯基本月21日在美国全国广播公司一档节目中表示，这笔援助资金将给予乌克兰在俄乌冲突中“获胜的机会”，乌方等不起“下一个六个月”，希望美方以最快速度为乌军提供“实实在在的援助”，让他们能够将战线向前推进。美国政府官员23日披露，五角大楼已按法案相关内容凑出价值10亿美元的对乌军事援助，新军援中的部分弹药已运至欧洲，预计数天内可送达前线。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫22日表示，美国新一揽子对乌援助不会改变战场形势，但会导致乌克兰人死亡人数增加。不仅如此，大部分美方声称拨付的资金将以某种方式留在美国本土，“美国将通过为乌克兰提供援助而获得额外红利，美国将因此变得更加富有”。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所研究员伊利亚·克拉姆尼克也认为，在新一轮美国援助中，只有少部分会直接送到乌克兰手中，对乌改变局势的帮助非常有限。俄罗斯军事专家亚历山大·米哈伊洛夫分析，美国对乌克兰的608.4亿美元援助计划将是“西方给予乌克兰的最后机会”。新一轮援助能给乌克兰普通民众带来一种“局势或许将会改变”的希望，但事实上战场局势仍将对俄罗斯有利。

俄罗斯国防部长绍伊古23日说，俄军将加强打击西方国家向乌克兰提供的武器装备。他说，俄方将继续扩大武器和军事装备生产，以应对美国及其盟友对俄构成的威胁，俄军“已经打破了西方武器更为优越的神话”。

几家欢喜几家愁？

由于遭到美国以共和党强硬保守派为主的一些议员反对，拜登去年10月向国会提出特别拨款请求难产。今年2月，参议院曾表决通过一项总额相近的对外援助拨款法案，但共和党籍众议长迈克·约翰逊以彼时的法案未涉及共和党人的移民政策主张为由，一再拖延在众议院发起投票的日期。如今法案通过，无疑了却拜登的一桩心事。

乌克兰危机升级以来，美国不断拱火浇油，加码军援，军火商收获大量订单，赚了个盆满钵满。而军工企业通常是美国政客背后金主。援乌“爱国者”导弹防御系统由总部设在亚利桑那州的雷神公司生产，而援乌炮弹在12个州生产，包括宾夕法尼亚、俄亥俄和得克萨斯。鉴于宾夕法尼亚和亚利桑那州在大选中是对选举结果有着举足轻重影响的“摇摆州”，拜登此番在“援乌受益”问题上的“倾向”可谓不言自明。

不过，在众议院力推援乌资金的约翰逊日子可就没那么好过了。获批法案加入共和党保守派要求的部分国家安全政策条款，但放弃添加改革当前移民政策的内容，虽获众议院通过，但招致少数反对增加对乌援助的共和党保守派人士猛烈攻击，后者认为约翰逊向民主党人屈服，威胁罢免其众议长职务。

但美国媒体报道认为，罢免约翰逊并非易事。一方面，约翰逊日前曾前往海湖庄园拜会前总统特朗普并获得其支持。另一方面，许多共和党保守派虽不认同约翰逊的领导风格，但反对将其罢免，原因包括：没有明显称职的人选可替代约翰逊；近期多名共和党籍众议员辞职，共和党在众议院的席位优势被一再削弱，11月大选投票前共和党不能承受任何“内乱”。

(责编：燕勐、刘叶婷)