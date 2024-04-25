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中国代表呼吁国际社会为非洲大湖地区提供更多支持

2024年04月25日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月24日电 中国常驻联合国代表傅聪24日在安理会大湖地区问题公开会上发言，呼吁国际社会为该地区提供更多支持。

　　傅聪说，近段时间，大湖地区国家为重振《刚果（金）和大湖地区和平、安全与合作框架文件》作出努力，共同应对安全挑战，深化区域合作。同时，地区安全形势脆弱，暴力冲突升级，人道局势严峻，令人担忧。安理会和国际社会要加大关注和投入，提供更多支持。

　　第一，立即停火止暴，推动局势降温。大湖地区各国唇齿相依，命运与共。中方赞赏肯尼亚、安哥拉、南苏丹领导人的斡旋努力。中方期待各方以新一届《框架文件》区域监督机制峰会为契机，再次作出尊重主权和领土完整、互不干涉内政、不支持武装团伙的郑重承诺，推动地区国家落实罗安达进程和内罗毕进程，敦促武装团伙立即停止暴力活动，通过对话化解分歧，避免诉诸军事手段。

　　第二，支持地区努力，维护共同安全。中方赞赏地区国家之间加强防务、边境管理合作，肯定地区联络协调小组积极推进解武复员以及乌干达、布隆迪和南部非洲发展共同体在刚果（金）东部地区开展维和行动。国际社会要继续支持以非洲方式解决非洲问题的努力，为改善地区国家间关系提供支持。

　　第三，推动共同发展，筑牢和平根基。贫困、落后是大湖地区长期动荡的根源问题。国际社会要帮助地区国家解决发展难题，加大人道投入，提升发展能力，以发展促和平。

　　傅聪表示，中国一直坚定支持非洲联合自强和一体化进程，愿作非洲现代化道路的同行者。中方愿同国际社会一道，继续帮助非洲提高自主发展能力，支持非洲加快现代化进程，促进地区和平稳定和发展繁荣。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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