新华社联合国4月24日电（记者 王建刚）中国常驻联合国代表傅聪24日在联合国发展筹资论坛一般性辩论会上发言，呼吁国际社会践行真正的多边主义，加强团结协作，拿出务实举措增加发展资源，帮助发展中国家加速落实2030年议程。

傅聪说，发展筹资是落实2030年可持续发展议程的关键执行手段。当前国际社会特别是发展中国家面临多重挑战，全球发展融资缺口不断扩大，2030年议程落实进展远不及预期。

傅聪说，要凝聚政治共识，深化全球伙伴关系，聚焦关键领域，扩大发展资源投入。联合国即将举行未来峰会和第四次发展筹资问题国际会议，发展中国家对此寄予厚望。国际社会应以两场重要会议为契机，真正把发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置，形成人人重视发展、各国共谋合作的政治共识，向全球南方国家提供更有效更具针对性的支持。国际社会应坚持以人民为中心，切实回应发展中国家在减贫、粮食安全、能源安全、基础设施建设、教育、卫生、应对气候变化等方面的迫切需求。发达国家应切实履行官方发展援助和气候融资承诺，国际金融机构和多边开发银行要发挥更大作用，向发展中国家提供长期优惠融资。

傅聪说，要加强宏观经济政策协调，构建全球金融安全网，为各国发展营造有利外部环境。要着力解决困扰全球经济治理体系的结构性问题，增强发展中国家发言权和代表性，积极推进国际货币基金组织和世界银行治理结构改革，提高其运营筹资能力和效率。

傅聪表示，中方高度重视发展筹资问题，通过全球发展倡议、“一带一路”倡议为发展中国家经济社会发展作出重要贡献。中方愿同各方一道，通过实实在在的行动促进各国共同发展，不让任何一人、任何一国掉队。

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