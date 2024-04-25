中国驻福冈总领事杨庆东到任招待会22日在福冈举行。人民网 许可摄

人民网东京4月24日（孙璐、许可）中国驻福冈总领事杨庆东到任招待会22日在福冈举行。日本福冈县知事服部诚太郎及夫人服部敦子、自民党前副总裁山崎拓、众议院议员鬼木诚、福冈县议会副议长佐佐木允、佐贺县副知事南里隆、九州经济产业局局长苗村公嗣、九州农政局局长北林英一郎、九州运输局局长吉永隆博，福冈华侨总会前会长李宪章、会长林舜人，九州华侨华人联合会会长奥萨卓玛等领区各界代表约400人出席。

中国驻福冈总领事杨庆东致辞。人民网 许可摄

杨庆东总领事在致辞中表示，日本九州、冲绳、山口地区对华交流基础深厚，对华态度友好真挚，各界热切期盼进一步推动中日地方交流合作。中国正在以中国式现代化全面推进强国建设和民族复兴伟业。投资中国就是投资未来，中国将继续以自身的稳定发展，为世界经济增长提供强劲动力，为世界各国发展带来更多机遇，希望领区各界积极参与中国现代化进程，在互利共赢中实现更大发展。

中方坚持和平、开放、共同发展，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，“一带一路”与“三大全球倡议”为世界带来发展红利和民生福祉。中日两国一衣带水，完全可以成为构建人类命运共同体的真正伙伴。新形势下，我们愿同日方一道，真正让互为合作伙伴、互不构成威胁的重要共识落到实处，改善和发展中日关系，为构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系作出更大贡献。

杨总领事重申台湾问题原则立场，强调希望领区各界人士认清“台独”分裂势力对两岸关系乃至亚太地区和平稳定的严重危害，坚持一个中国原则和中日四个政治文件精神，慎重妥善处理涉台问题，避免给中日关系形成干扰与破坏。

日本福冈县知事服部诚太郎祝贺杨总领事履新，并表示，福冈县与江苏省在环保、经济、青少年、文化等领域交流基础深厚。目前，福冈同中国的交流合作、人员往来有序恢复，希望在总领馆及各位来宾的支持下，继续推动两省县友好关系扎实发展。

日本众议院议员鬼木诚在致辞中表示，福冈是中国文化传入日本的重要窗口之一，与中国的交往历史源远流长。两国关系经历风雨，正是在风雨中双方才更需要加强相互理解，期待总领馆继续推动两国民众相互理解，促进民心相通。

日本佐贺县副知事南里隆在致辞中表示，疫情后，佐贺县积极推动两国人员往来和经济交流复苏，今后将继续珍视两国友好情谊，为推动两国友好交流作出更多努力。

习悦中文学校校长卢存伟在致辞中表示，愿发挥好扎根当地的优势，继续推动青少年交流，为讲好中国故事、发挥桥梁作用奉献力量。

日本自民党前副总裁山崎拓表示，九州对华合作交流基础深厚，希望两国关系未来取得更大发展。

杨总领事同与会嘉宾亲切交流，大家纷纷表示将继续以实际行动，推动中日友好和务实合作。招待会上精彩纷呈的二胡、马头琴等传统民族乐器演奏、少数民族舞蹈、变脸等文艺表演，赢得了现场观众热烈的掌声。

中国经济与中日经贸合作交流会现场。人民网 许可摄

当天下午还举行了中国经济与中日经贸合作交流会，中国驻福冈总领事杨庆东、日本九州经济联合会会长仓富纯男、福冈贸易会副会长龙造寺健介出席并致辞，日中投资促进机构代表理事兼事务局长冈丰树、日本航空货运服务公司代表取缔役社长森本义规作主旨演讲。与会嘉宾就中日经贸合作的现状与发展前景进行了热切地探讨。

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