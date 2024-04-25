人民网记者 吴思萱

洪都拉斯外交部礼宾司副司长泰莎·塞拉亚率洪都拉斯媒体官员和记者研修班莅临北京中拉文化交流中心参加活动时致辞。主办方供图

“感谢有这样的交流机会，让我看到了真实的中国。”在北京中拉文化交流中心，首次访华的洪都拉斯外交部礼宾司副司长泰莎·塞拉亚（Tessa Yadira Zelaya Alvarez）接受了人民网记者专访。

中国的地理风貌、历史文化、人文环境给塞拉亚留下深刻印象，中国人的友善与亲和也让她倍感亲切。“一些西方媒体并没有真实地报道中国的情况，因为他们无法真实全面认识到这片大陆的伟大之处。”她感慨说。

行程中，塞拉亚真切感受到了中国“以人为本”的发展理念。她表示，从发达的基础设施到现代化的交通，从便捷的手机购物到先进的数字技术，访华见闻令人受益匪浅、终身难忘。“回国后，一定要讲述我们在中国的所见所学”，向洪都拉斯展现真实的中国。

3月26日，中国与洪都拉斯建交一周年。一年多来，在两国元首战略引领和两国人民共同努力下，双边关系快速发展，务实合作不断推进，人文交流日益密切。2023年6月，中洪两国签署高质量共建“一带一路”谅解备忘录，洪都拉斯成为共建“一带一路”大家庭新成员。2023年11月，洪都拉斯以主宾国身份参加中国国际进口博览会，其特色产品获得与会者的认可与喜爱。两国合作的美好愿景正不断变成实实在在的成果，给两国人民带来更多福祉。

塞拉亚提到，洪都拉斯正积极推进与中国在文化、教育、医疗方面的合作项目，并期待未来进一步挖掘在基础设施建设、旅游、新能源等领域的合作潜力。“中国是人口大国、技术大国和发展大国，虽远隔重洋，但在洪都拉斯，‘中国’一词家喻户晓，因为每个人身边的‘中国制造’都不胜枚举”。她指出，建交一年多来，洪都拉斯人民对中国的兴趣愈发浓厚，特别是越来越多的儿童期待对中国有更多的了解。

塞拉亚高度评价中国式现代化取得的成就。她称赞，“中国的发展令人惊叹”，中国在崛起过程中始终与发展中国家一道，努力谋求共同发展。“对洪都拉斯来说，中国是榜样，中国的发展经验值得洪都拉斯学习和借鉴。”

玛雅文明是洪都拉斯历史和文化的标志。中国与洪都拉斯同为文明古国，塞拉亚期待华夏文明与玛雅文明之间有更多的对话与交流。“洪都拉斯要像中国一样，保护和传承优秀传统文化。”在她看来，全球文明倡议尊重世界文明多样性，促进不同文明之间的交流互鉴，意义深远。

当今世界变乱交织，全球性挑战层出不穷。作为外交官，塞拉亚在采访中称赞中国对全球和平事业所做的贡献，认同全球安全倡议和全球发展倡议在维护世界和平和促进全球发展方面的积极影响。

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