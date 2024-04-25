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墨西哥总统谴责美国人权报告违反国际法

2024年04月25日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网墨西哥城4月24日电 （记者 彭敏）墨西哥总统洛佩斯谴责美国22日发布《2023年国家人权实践报告》公然违反国际法，“至少两个世纪以来，美国政府一直热衷于干涉其他国家的内部政治”。4月23日，洛佩斯表示，美国国务院的行为，“将自己定位为世界法官”，同时，洛佩斯指责美国政府“不习惯尊重人民的主权”。24日，他再次攻击该报告，指责华盛顿“公然违反国际法、各国人民的独立和主权”。

《2023年国家人权实践报告》是美国国务卿安东尼·布林肯根据政府机构、非政府组织和媒体的报告提出的，评估了包括墨西哥在内的近200个国家在个人权利、政治权利、公民权利和劳工权利方面的进步和挫折。该报告指出，墨西哥出现的问题是：法外处决、被迫失踪、任意逮捕、杀戮女性、酷刑行为、言论自由、性别暴力。

“它不仅是发表意见或发出良好行为信函，就好像他们（美国）是世界政府一样，而且对那些政府不服从美国政府利益的国家进行军事干预，这就是故事。他们曾经随意任命和罢免总统，这就是拉丁美洲人民的历史。”洛佩斯表示。此外，洛佩斯指出，这份报告非常肤浅、非常不负责任，是一个“笑话”，因为他认为没有证据支持美国国务院的报告。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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