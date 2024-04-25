人民网雅加达4月24日电 （记者曹师韵）4月24日，2024中国—印尼校企合作峰会在印度尼西亚雅加达成功举办。印尼教育、文化、研究和技术部职业技术教育司司长琪琪·尤利亚蒂、印尼驻华大使馆教育文化参赞尤迪尔·查蒂姆等嘉宾出席。

本次峰会旨在促进中资企业与印尼学校在优质本地人才招聘、实习项目建立、在职员工技能培训、联合科研等校企合作方面的深度合作，为学术界与产业界架起合作沟通的桥梁，进一步缩小知识、技能和就业之间的鸿沟，50余所印尼高校和近40家中资企业参加。

印尼教育、文化、研究和技术部职业技术教育司司长琪琪·尤利亚蒂发表致辞。人民网记者曹师韵摄

琪琪·尤利亚蒂表示，产业界和职业教育是互利共生的关系，只有通过校企合作，职业教育才能取得长足发展和进步。“印尼中资企业拥有先进技术，推动印尼职业教育界与中资企业合作一举多得。”她说。

中资企业代表中冶南方都市环保印尼公司副总经理高海详细介绍了公司在过去一年与印尼本地高校开展校企合作接洽、共同推进实习生项目的过程、经验及未来展望。随后，Go Study国际关系总监秦子妍发表了“Go Internship”印尼校企合作倡议。

印尼高校与中资企业代表在峰会现场进行一对一合作洽谈。人民网记者曹师韵摄

在校企合作对接环节，到场的200余位校企代表开展了多轮一对一洽谈，不少校企现场达成具体合作意向并签订了合作意向书。印尼梳邦州立理工学院校长尤迪扬托表示，这次峰会让他们有机会与中资企业合作，为学生提供更多合适的实习机会。

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