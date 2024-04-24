新华社北京4月24日电（记者朱超）针对近期一些西方国家频频指责中国“产能过剩”，外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上表示，这种炒作毫无道理，中方坚决反对。所谓中国“产能过剩”论只是为保护主义提供借口。

汪文斌表示，中国的新能源产业产能是推动绿色发展急需的先进产能，而不是过剩产能。中国的绿色技术、绿色产品，特别是新能源产业的发展，因应了各国缓解能源危机、应对气候变化的需要，将为全球绿色低碳转型作出重要贡献。

他说，中国新能源产业快速发展符合经济规律和市场原则，而不是补贴的结果。中国新能源产品之所以具有较强的竞争力，主要是因为相关产业布局较早，通过长期研发投入形成了领先的技术优势，同时依托国内强大的产业配套能力、超大规模市场、丰富的人力资源等，形成了综合性的竞争优势。

汪文斌表示，给中国新能源产业扣上“产能过剩”的帽子，是保护主义的表现。中国电动汽车出口量占总产量的比例远低于德国、日本、韩国等主要汽车生产国，出口的价格也符合市场规律，根本不存在倾销问题。

他表示，所谓中国“产能过剩”论只是为保护主义提供借口，限制中国电动汽车等新能源产品的出口，只会造成多输的局面。

“中国坚持对外开放的基本国策，愿与各方一道坚持公平竞争，实现互利共赢。希望有关国家秉持开放心态，切实遵守市场经济原则和国际经贸规则，为中国企业提供公平、透明、开放、非歧视的营商环境。”汪文斌说。

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