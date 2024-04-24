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联合国发起“2025气候承诺”倡议

2024年04月24日18:03 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月23日电（记者王建刚）联合国开发计划署23日发起“2025气候承诺”倡议。联合国秘书长古特雷斯在当天举办的启动活动上表示，这个倡议将召集更多参与伙伴，获得更有针对性的支持，更注重将可持续发展和气候行动联系起来。

　　古特雷斯呼吁各国努力实现将全球气温较工业化前水平升幅控制在1.5摄氏度以内的目标。根据《巴黎协定》提出的控温目标，到本世纪末，应将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度内而努力。

　　“2025气候承诺”旨在帮助各国制定符合有关控温目标的新的国家气候行动计划。据联合国介绍，此前已有一百多个国家参与到相关合作中。在最新的“2025气候承诺”中，更多合作伙伴会参与进来。

　　古特雷斯在讲话中强调了“国家自主贡献”的重要性，指出“如果实施得当，国家气候行动计划既能成为国家投资计划，又能加强国家发展计划”，可以让数十亿人享受清洁能源，促进健康，增加就业岗位，并推动实现平等。

　　据联合国介绍，气候混乱所造成的破坏不断扩大，暴雨、珊瑚白化、干旱等灾难在全球范围内频频发生。

　　古特雷斯说，化石燃料和森林砍伐是造成气候混乱的两大关键因素。为了应对气候变化，在2030年前，各国要停止滥伐森林，将可再生能源的产能增加到3倍等。他说，各国需要为2030年和2035年制定明确、大胆的减排目标，涵盖能源等主要排放领域。

　　古特雷斯鼓励各国充分利用这一倡议所提供的一切机会，并呼吁捐助方提供相应资金，以创造最大影响。

　　古特雷斯说：“今年，我们必须让资金流动起来，激发各国采取气候行动的雄心壮志。”除发达国家需要兑现资金承诺以外，他还提到了减债、改革多边开发银行商业模式及探索新的资金来源等措施。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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