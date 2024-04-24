新华社北京4月24日电 题：“旧金山愿景”变“实景”需要中美相向而行

新华社记者高文成

美国国务卿布林肯4月24日至26日访华，这是中美落实两国元首旧金山会晤共识，保持对话、管控分歧、推进合作、加强国际事务协调的一部分。中方对此访表示欢迎，并提出了树立正确认知、加强对话、有效管控分歧、推进互利合作、共同承担大国责任等五大目标。可以说，布林肯此访安排延续了中美高层互动的积极势头，表明通过沟通维护中美关系总体稳定仍是双方大的共识。然而，把此次安排转化为中美关系持续改善的契机仍需双方共同把握、相向而行。

今年以来，中美两国保持密集互动，释放积极信号，符合两国和世界人民的利益和期待，中美关系改善的预期得到增强。习近平主席年初同拜登总统就中美建交45周年互致贺信，3月27日集体会见美工商界和战略学术界代表，4月2日应约同拜登总统通电话。在元首外交引领下，旧金山会晤以来，中美在各层级各领域开展了一系列重要接触，双方外交安全、经贸财金、气候变化以及执法、农业、文化等部门负责人通过访问、会晤、通话、工作组会议等方式保持互动，两军恢复沟通对话。旧金山会晤建立或重启的20多个机制性磋商持续运转。美国财政部长耶伦不久前访华，强调不寻求对华“脱钩”，呼吁双方保持沟通。美国史汀生中心中国项目主任孙韵认为，中美高层互动“向世界其他地区发出了稳定的信息，也标志着双方对稳定的追求”。美国著名学者约瑟夫·奈认为，高层接触很重要，“找到一些能向公众舆论证明两国能从合作中获益的议题也是有帮助的”。

然而，我们注意到，美国在对华关系问题上的“两面性”并没有因此减弱。中美关系止跌企稳的同时，美国依然顽固推进遏华战略，表现为美方抱守错误的对华认知，打压中国的手段不断翻新，在涉南海、新疆、经贸科技等问题上频频对华发难。从美国国务院发布人权报告抹黑中国新疆人权到美日菲领导人会晤达成多项针对中国的举措，从对华多个行业启动301调查到炒作所谓“中国产能过剩论”遏制打压中国产业发展，近期两国关系中的消极因素仍十分突出。就在布林肯访华前夕，美国一些媒体还在抹黑中国同俄罗斯正常的经贸合作，突出布林肯访华的“施压”目的，包括警告中国不要“帮助俄罗斯”云云，试图在访前营造出一种咄咄逼人的声势，这种缺乏尊重和诚意的沟通心态无助于营造沟通氛围，只会对沟通效果产生负面影响。

当然，每逢大选年，美国对华政策的鹰派特征就更加明显，频频炒作涉华议题并不让人意外。有必要讲清楚的是：中方愿在相互尊重、平等互惠的基础上同美方在双多边领域开展沟通合作，但美方不能一边要沟通、谈合作，一边干涉中国内政、损害中国利益。要合作，就不能只盯着分歧，要牢记双方的共同利益；要对话，就不能用“警告”“威胁”的语气，“从实力地位出发”与中国打交道根本行不通。对话合作必须相互尊重、双向互惠。只顾自身诉求，不管对方关切，不可能达成合作。美方谈了布林肯此行的很多诉求，美方同样应该放低姿态、展现诚意，关注中方对于此访的目标。

中方对美交往的底线红线清晰明确，政策具有高度的延续性和稳定性。中方欢迎布林肯访华，乐于通过对话推动中美关系稳下来、好起来，但是中国人讲究礼尚往来，对话必须建立在相互尊重和平等的基础之上。美方必须认识到，不能为沟通而沟通，不能说一套做一套。拜登总统多次重申美国不寻求进行“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求遏制中国发展，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突，以及不寻求同中国“脱钩”等。美方要做的，是将拜登总统上述承诺落到实处，同中方一道，将“旧金山愿景”变成“实景”，而不是继续以“竞争”之名行对华围堵遏制打压之实。

今年的中美关系要以和为贵，坚守不冲突不对抗的底线，不断提升对中美关系的正面预期；以稳为重，不折腾、不挑事、不越界，保持中美关系总体稳定；以信为本，用行动兑现各自承诺，将“旧金山愿景”转为“实景”。按照这三条原则，美方要消除错误言行，带着诚意和行动落实“旧金山愿景”，多添砖、少拆台，与中方一道营造氛围、创造条件，积累两国关系的积极因素，这是布林肯此行能否取得建设性成果的关键，也是推动中美关系健康稳定可持续发展的必然要求。

(责编：艾雯、刘叶婷)