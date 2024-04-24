人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述｜专家认为日本5G发展不充分可能影响其6G发展

2024年04月24日16:59 | 来源：新华网
小字号

新华社东京4月24日电 综述｜专家认为日本5G发展不充分可能影响其6G发展

新华社记者钱铮

为摆脱在4G和5G移动通信技术发展方面的被动局面，日本政府近几年大力推动6G技术发展。日本通信运营商也不断有所行动，都科摩通信公司等4家企业日前宣布，合作研发了适用于亚太赫兹频段的100吉赫兹和300吉赫兹频段的无线设备，并在这两个频段实现了每秒100吉比特的超高速传输。这项成果有望推动面向6G的相关研究。

不过专家认为，日本5G基础设施整体依然比较落后，运营商也没有推出具有吸引力的5G服务，在这样的情况下，6G的发展可能受到影响。

2020年，日本推出“beyond 5G推进战略”，这份迈向6G的路线图提出从2025年前后起依次确立关键技术，到2030年前后开始提供beyond 5G通信服务。

日本希望beyond 5G通信服务具备超高速和大容量、超低延迟、超多个终端同时连接、自主性、扩展性、超安全和可靠性、以及超低电耗这几大功能。具体来说，到本世纪30年代，接入通信速度和同时连接终端数要达到5G时代的10倍，而核心通信速度的努力目标是现在的100倍。

东京大学社会科学研究所教授丸川知雄说，6G技术难度比5G更大。6G使用的超高频率电波只能直线传播，且传播距离很短，所以，6G基站需要更高的密度，也许每个楼层必须设一个。

虽然日本政府大力推进6G发展，但现实是5G还远远没有达到普及的程度。丸川知雄说，在东京闹市区能接收到5G信号的概率还算高，但在郊区的许多地方，几乎接收不到5G信号。5G的标准技术里，日本企业只占5%，日本在5G技术领域并不占有主导权。而且5G设备成本又高，影响了运营商的积极性，所以基站数量不够，导致用户往往接收不到5G信号，只能凑合用4G。

丸川知雄认为，消费者使用6G必须要有足够吸引他们的新服务、新产品。5G开始使用的时候，号称它能实现自动驾驶，但5G开始使用已经有几年了，日本自动驾驶还在试验阶段。同样，如果6G开始使用，但是使用手机的方式跟现在没有变化的话，聪明的消费者会选择更便宜的5G。

日本庆应义塾大学综合政策系讲师华金玲介绍说，他们去年做了一个手机使用方面的大规模调研，发现很多日本人开始用5G手机，但许多人虽然签约了5G，却不知道网速提高后，可以享受哪些服务，跟以前有什么不同，用户没有真正体验到5G带来的便利和快乐。运营商似乎也觉得投资5G没有什么回报就很不积极地去推进。加上日本总务省主导力量比较薄弱，国家给运营商的补助金也有限，日本国内通信设备昂贵，最后的状态就是日本政府想推广5G，而运营商基本上是在应付政府下达的指标，比如每年要建多少个5G的基站。

丸川知雄表示，日本企业现在瞄准了6G，想尽快在6G领域获得技术主导权，但是这样的战略是否会成功是个未知数。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部