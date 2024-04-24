新华社东京4月24日电 综述｜专家认为日本5G发展不充分可能影响其6G发展

新华社记者钱铮

为摆脱在4G和5G移动通信技术发展方面的被动局面，日本政府近几年大力推动6G技术发展。日本通信运营商也不断有所行动，都科摩通信公司等4家企业日前宣布，合作研发了适用于亚太赫兹频段的100吉赫兹和300吉赫兹频段的无线设备，并在这两个频段实现了每秒100吉比特的超高速传输。这项成果有望推动面向6G的相关研究。

不过专家认为，日本5G基础设施整体依然比较落后，运营商也没有推出具有吸引力的5G服务，在这样的情况下，6G的发展可能受到影响。

2020年，日本推出“beyond 5G推进战略”，这份迈向6G的路线图提出从2025年前后起依次确立关键技术，到2030年前后开始提供beyond 5G通信服务。

日本希望beyond 5G通信服务具备超高速和大容量、超低延迟、超多个终端同时连接、自主性、扩展性、超安全和可靠性、以及超低电耗这几大功能。具体来说，到本世纪30年代，接入通信速度和同时连接终端数要达到5G时代的10倍，而核心通信速度的努力目标是现在的100倍。

东京大学社会科学研究所教授丸川知雄说，6G技术难度比5G更大。6G使用的超高频率电波只能直线传播，且传播距离很短，所以，6G基站需要更高的密度，也许每个楼层必须设一个。

虽然日本政府大力推进6G发展，但现实是5G还远远没有达到普及的程度。丸川知雄说，在东京闹市区能接收到5G信号的概率还算高，但在郊区的许多地方，几乎接收不到5G信号。5G的标准技术里，日本企业只占5%，日本在5G技术领域并不占有主导权。而且5G设备成本又高，影响了运营商的积极性，所以基站数量不够，导致用户往往接收不到5G信号，只能凑合用4G。

丸川知雄认为，消费者使用6G必须要有足够吸引他们的新服务、新产品。5G开始使用的时候，号称它能实现自动驾驶，但5G开始使用已经有几年了，日本自动驾驶还在试验阶段。同样，如果6G开始使用，但是使用手机的方式跟现在没有变化的话，聪明的消费者会选择更便宜的5G。

日本庆应义塾大学综合政策系讲师华金玲介绍说，他们去年做了一个手机使用方面的大规模调研，发现很多日本人开始用5G手机，但许多人虽然签约了5G，却不知道网速提高后，可以享受哪些服务，跟以前有什么不同，用户没有真正体验到5G带来的便利和快乐。运营商似乎也觉得投资5G没有什么回报就很不积极地去推进。加上日本总务省主导力量比较薄弱，国家给运营商的补助金也有限，日本国内通信设备昂贵，最后的状态就是日本政府想推广5G，而运营商基本上是在应付政府下达的指标，比如每年要建多少个5G的基站。

丸川知雄表示，日本企业现在瞄准了6G，想尽快在6G领域获得技术主导权，但是这样的战略是否会成功是个未知数。

(责编：艾雯、刘叶婷)