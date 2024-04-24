新华社华盛顿4月23日电 美国航天局23日在其官网发布的一份新闻公报中介绍，为期约一年的火星模拟乘员项目第一期目前已经进展超过300天，在模拟的火星栖息地中，志愿者们完成了火星漫步、作物种植及设备维修等任务。

美国航天局的火星模拟乘员项目名为CHAPEA（“乘员健康和性能探索模拟”的英文首字母缩写）。第一期共4名志愿者，于去年6月25日进入位于休斯敦的美国航天局约翰逊航天中心火星模拟栖息地——一个面积约158平方米的居住舱。

公报介绍，这4名志愿者进驻项目已满300天。过去300天中，4人进行了多次模拟“火星行走”，种植并收获了西红柿、辣椒、绿叶菜等作物用于补充他们的食物，完成了多项生物和物理方面的实验。此外，他们还参与了模拟栖息地以及一些设备的维护等任务。

负责作物种植的项目专家此前介绍，在较长时间的火星表面生存中，种植作物非常重要，既是对包装食物的一种补充，为宇航员补充新鲜食物，而且对于生活在狭窄隔离空间中的宇航员来说，种植活动也提供了心理疏导功能。

为了更真实地模拟火星环境，志愿者们进驻项目时，乘坐一种加压漫游车原型，进入火星模拟栖息地中。模拟栖息地在设计上也会使志愿者面临多种压力因素，比如资源受限、空间隔离感、设备故障等。

第一期火星模拟乘员项目按计划将于今年7月6日结束。美国航天局共计划开展三期这样为期一年的项目，并表示，在探月项目以及类似CHAPEA这样的地面项目中获得的经验，将有助于准备好跨出未来的一大步：把宇航员送上真正的火星。

(责编：艾雯、刘叶婷)