新华社第比利斯4月24日电 通讯丨“感谢中国人为我们打通幸福路”——中企助力格鲁吉亚山区“天堑变通途”

新华社记者陈汀 刘恺

在岩块滑落的轰隆巨响中，由中铁隧道局承建的格鲁吉亚南北交通走廊科维谢提至科比段公路古多里隧道的最后一米山体23日被掘进机掘穿。隧道贯通仪式现场响起热烈的掌声和欢呼声……

古多里山位于大高加索山脉南麓、格鲁吉亚北部，老盘山公路蜿蜒奇险，驾车翻山需要约1小时。该山区海拔高、冬季多雪、雪崩频发，一年中约有6至7个月交通受限，甚至经常发生交通中断，最长超过20天，给山区人民生活和交通运输造成极大不便。

2019年7月，古多里居民发现，山里来了一批挖隧道的中国人，他们热火朝天地投入工程建设。一段段中格友情由此在这偏远的山区扎下根。

现年62岁的玛克瓦拉·齐克劳里就住在隧道南口的小山坡上。“我有很多亲戚和朋友住在山的那边，但我很少有机会去看望他们，主要是因为路途不便。”她说，古多里隧道通车后，她去山那边拜访久违的亲朋好友的心愿变得很容易实现。

“以后去城里看病、购物、上学也会很方便，这让我们当地百姓感到非常安心。”齐克劳里脸上露出满意的笑容，“感谢中国人为我们打通幸福路！”

齐克劳里说，自从有了中国隧道项目，村里很多人都在项目上找到了工作。她在食堂做帮厨，学做中国菜，还经常做一些当地传统包子和奶酪饼，中国朋友都爱吃。她说，隧道开通会带动当地经济发展、带来更多游客，到时候她打算在家开个饭店，把拿手饭菜分享给更多人。

伊利亚·科列利和女友迪亚娜·兹马纳什维利曾在中国工作生活。他们加入中铁隧道局南北交通走廊隧道项目已经3年多，承担项目翻译工作。

“幸福感爆棚。我感觉到自己被需要，感觉到自己的价值。”兹马纳什维利这样谈起自己的工作，“我与中国同事就像家人一样。”

科列利认为，他在与中国同事的相处过程中学到很多东西，不仅提升了汉语水平，还学到工程和管理相关知识，以及中国人的吃苦耐劳精神，这对于今后的工作大有裨益。未来，他打算和女友继续到中国发展。

中铁隧道局格鲁吉亚南北公路隧道项目经理岑道勇介绍说，古多里山区地质条件复杂，施工环境恶劣，技术要求高，但项目人员克服施工过程中二氧化碳突涌、长距离反坡排水、土层侵入等困难，提前两个月高质量完成工期。“项目通车后，路段车程从1小时缩短至20分钟，可帮助当地百姓解决北部山区冬季交通中断问题。”

中铁隧道局格鲁吉亚南北公路隧道项目生产经理王小东说，本次隧道工程建设的最大亮点是采用了全球最大直径全断面硬岩掘进机“高加索号”。该掘进机完全采用中国设计、中国标准，由中方独立制造。掘进机直径15.08米，全长182米，总重量3900吨，最大推力2.26万吨，总功率9900千瓦。

“格方员工看到这个世界一流水准的‘中国重器’，十分钦佩中国技术和创新发展水平，都想来‘高加索号’上工作。我们中方员工会带几个格鲁吉亚徒弟，希望对他们的职业成长有所帮助。”王小东说。

在古多里隧道贯通仪式现场还有一位特殊的观众——格鲁吉亚总理科巴希泽。他出席仪式后接受新华社记者采访时对中方高质量完成项目表示赞赏，并强调这一项目在加强格鲁吉亚互联互通方面发挥了重要作用。

“格鲁吉亚与中国的友谊与合作至关重要。”科巴希泽说。

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