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老挝举行国际中文教育合作发展论坛

2024年04月24日16:56 | 来源：新华网
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新华社万象4月24日电（记者赵旭 马淮钊）第二届老挝国际中文教育合作发展论坛23日在老挝琅勃拉邦苏发努冯大学举行。老挝多所中文学校负责人、老挝国立大学孔院和苏发努冯大学孔院、中国教育部语合中心驻老代表等40名与会者就在老国际中文教学中的创新经验和做法进行了深入交流和探讨。

中国驻琅勃拉邦总领事张社平在论坛上指出，当前中老命运共同体建设不断走深走实，在共建“一带一路”和“变陆锁国为陆联国”的具体实践中，中文教育的重要性愈加凸显。期待以论坛举办为契机，密切校际中文教育合作，提升老挝中文教育水平，培养更多懂中文、知中国的中老友好事业接班人。

老挝华文教育联合会会长林俊雄结合十多年办学经验，从老挝国际中文教育的师资、培养目标、培养方案等提出目前国际中文教育在老挝面临的共性问题，并阐述了培养知华、友华、爱华的老挝高素质人才具体路径。

苏发努冯大学校长维拉·阿诺拉致辞说，此次会议对促进老挝中文教育发展与合作具有巨大意义。参会代表有发展中文教育的方法、有提高教育质量的路径、有促进中文教育的策略，相信大家能够保证中文办学的高质量发展，为老中两国培养更多友谊的传承人。

此次论坛由苏发努冯大学孔子学院主办，主题为老挝国际中文教育创新与发展。首届论坛于2022年举行，旨在为老挝国际中文教育领域各单位搭建交流平台，推动在老国际中文教育可持续、高质量发展。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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