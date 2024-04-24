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天津-费城结好45周年纪念活动在美国费城举办

2024年04月24日16:55 | 来源：新华网
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新华社美国费城4月23日电（记者刘亚南 谢锷）天津市和美国费城23日在费城市政厅举办双方结为友好城市45周年纪念活动，来自双方政界、商界、文化界、侨界和教育界近百名代表参加活动。

当天，费城市议会代表现场宣读决议，庆祝天津代表团到访和双方结好45周年。费城市长切蕾尔·帕克签署声明，宣布当日为天津友城日。

天津市常务副市长刘桂平在致辞中表示，中美两国建交不久，天津与费城就建立了友好关系。45年来，两市友好往来风雨无阻、历久弥坚，在经贸、教育、人文等方面开展了卓有成效的交流与合作。未来，希望双方加强政府间交流，拓展经贸往来，推动港口合作，促进人文交流；积极开展高等教育和青少年领域的交流合作，举办青少年研学互访等多姿多彩的交流活动，让天津与费城成为中美友城间人文交流的典范。

中国驻纽约总领事黄屏说，天津-费城为中美之间284对友好省州和城市树立了标杆。“我们要把天津-费城的友好故事告诉更多的人，架设更多的中美地方、民间合作的桥梁，让两国人民之间的友谊更加牢固，让两国关系前景更加光明。”

费城市代表加泽拉·琼斯在致辞中说，双方结为友城45周年对费城而言是一个非常有意义的里程碑。期待进一步推进双方在商务、贸易、艺术、文化和教育等领域的交流合作。

天津市和费城有关机构还分别推介双方投资合作机会，费城学生代表现场分享交流体会，来自两地的艺术家表演了精彩曲艺选段和音乐作品。活动现场还设有天津非遗文化和特色礼品展示区。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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