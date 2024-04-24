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大熊猫“金喜”“茱萸”将于4月29日启程前往西班牙

2024年04月24日16:54 | 来源：新华网
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新华社北京4月24日电（记者胡璐、余里）记者24日从中国野生动物保护协会获悉，根据我国大熊猫国际保护合作工作总体部署，大熊猫“金喜”“茱萸”将于4月29日启程前往西班牙马德里动物园，开启为期10年的旅居生活。

据介绍，这两只大熊猫来自成都大熊猫繁育研究基地。“金喜”为雄性，生于2020年9月1日。“茱萸”为雌性，生于2020年10月25日重阳节。

为迎接大熊猫“金喜”“茱萸”，马德里动物园积极采纳中方专家团队意见，对熊猫馆进行了升级改造，包括充分考虑大熊猫产仔护理需求，改建产仔兽舍；针对大熊猫喜欢攀爬等生活习性，对场馆进行了丰容优化设计，增加爬架、原木等游戏设施，待中方验收后投入使用。

目前“金喜”“茱萸”正在进行运输前的隔离检疫，身体状态良好。为保证运输途中的舒适和安全，成都大熊猫繁育研究基地定制了专用航空运输笼，确保大熊猫在笼内能够自如活动、采食和休息，飞机舱内保持适宜温度。同时，基地将准备足量新鲜优质的四川本地竹和竹笋，并安排饲养员和兽医同机前往，照料“金喜”“茱萸”的健康和饮食。

中国与西班牙有着多年的大熊猫保护合作历史，先后合作繁育成活6只大熊猫。通过合作交流，大熊猫保护繁育和疾病防控等多项技术得到改进提升。双方的人文交流也开展得有声有色，联合举办“中西大熊猫文化交流周”，开展艺术展览、旅游文化体验、美食节等各种活动。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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