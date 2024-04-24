人民网首尔4月24日电（程安康）为巩固拓展高质量对韩开放合作平台，沈阳市携中韩合作品牌活动走进韩国，在首尔隆重举办“2024韩国-沈阳活动周”，共同探寻中韩经贸合作的新思路、新举措、新机遇。

2024韩国-沈阳活动周开幕式与会嘉宾。人民网 朴钟赫摄

4月24日上午，活动周开幕式暨“你好，沈阳”全球推介（首尔站）在首尔瑞士格兰德酒店拉开帷幕。辽宁省委书记郝鹏、第八任联合国秘书长潘基文、中国驻韩国大使邢海明、韩国国会议员裴俊英、韩国驻沈阳总领事馆总领事崔喜悳、韩国保健产业振兴院院长车淳道分别致辞，辽宁省和沈阳市有关领导现场就辽宁省和沈阳市投资发展情况进行专题推介，重点企业代表分享了在沈投资兴业的心得体会。33个中韩合作重点项目现场签约，签约额125亿元。韩国贸易协会、大韩贸易投资振兴公社、韩国食品产业协会、韩国保健产业振兴院等韩国重点经贸机构及商协会代表，韩国友城代表，三星、LG、SK、POSCO、希杰、斗山等韩国世界500强企业、行业领军企业代表及媒体代表400余人出席开幕式活动。

与会中韩嘉宾参观沈阳特色商品展。人民网 朴钟赫摄

开幕式结束后，省市领导及中韩嘉宾一起参观了本次活动周的重要板块——沈阳特色商品展。这是近年来沈阳市首次在境外举办的大型综合类展览展示活动，55家来自沈阳市以及沈阳现代化都市圈城市的企业代表围绕高端装备、生物医药、新能源新材料、现代农业及食品、文旅资源等领域进行集中展示。活动现场不仅能够近距离了解沈阳产业发展成果，洽谈对接经贸合作项目，也可以品尝美食、欣赏表演，体验舌尖上的沈阳，感受沈阳的民俗风情。作为本次展览的一大特色，展区还专门设置了B2B洽谈区域，活动期间，26家中方企业和38家韩方企业将进行105场次对接洽谈。

本次活动周以“共享机遇·共谋发展·共创未来”为主题，活动时间为4月23日至27日，除开幕式和沈阳特色商品展外，还将围绕食品、生物医药及医美、时尚文化、新能源及节能环保等中韩合作重点产业举办4项专题经贸活动，以及文旅资源宣讲、点对点招商等多项活动。本次活动周将助力沈阳与韩国增进了解、深化友情，进一步拓展双方在经贸、人文、科技等多领域交流与合作。

自去年以来，沈阳市先后在日本东京、马来西亚槟城、法国巴黎、香港、瑞士日内瓦、美国芝加哥等地成功举办“你好，沈阳”全球推介活动，全方位宣传沈阳发展独特优势、投资环境，传递深化合作愿望，与企业家、商协会、机构代表探讨共享发展机遇，取得了超预期效果，彰显了开放、友好、活力、现代的“国际沈”形象。

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