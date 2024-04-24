导读：

在当前多极化世界格局下，西方式民主并非实现民主的唯一途径。自1949年中华人民共和国成立以来，中国走出了一条独特的民主建设道路，逐步形成了适合本国国情的中国特色社会主义民主政治，这一过程对其他国家，尤其是发展中国家具有借鉴意义。各国应当相互学习，促进全球民主发展，实现共同的人类价值。

长期以来，西方国家在全球推行西方式民主制度。但是，从“阿拉伯之春”到“阿拉伯之冬”，再到最近非洲国家发生的一系列政治动荡，都表明西方式民主在发展中国家的推广面临着重重阻力，其弊端也日益暴露。显然，强制推行西方式民主的结果与和平、稳定和繁荣的发展愿景背道而驰。

在此背景下，中国作为一个拥有56个民族、14亿人口和5000多年历史，并且与西方政治制度完全不同的国家，对民主的发展具有重要意义。中国的经验可以促进当前多极世界的民主发展，并为全人类共同价值的实现提供新的启示。

自1949年中华人民共和国成立以来，中国经历了一个独特的民主建设进程，逐步形成了适合本国国情的中国特色社会主义民主政治。

首先，中国的民主发展是一个不断探索和改革的过程。新中国成立后，中国开始进行社会主义改革和建设，探索适合中国国情的民主道路。经过一系列政治运动和探索，中国逐步建立了以人民代表大会制度为基础的政治体制，定期召开全国人民代表大会。同时，中国也建立了基层民主制度，推进村民自治和基层民主建设，奠定了中国民主制度的基础。

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第二，中国特色社会主义民主的建设和发展是中国民主实践的重要组成部分。中国在政治体制、公民参与和法治建设方面进行了一系列改革和探索，不断完善和发展民主制度。在政治体制方面，中国坚持共产党的领导，实行人民代表大会制度，建立了全方位、多层次参与的政治协商制度。在公民参与方面，中国通过建立和完善各级人民代表大会和村民自治体系，不断拓宽公民参与的渠道和方式。在法治建设方面，中国注重宪法和法律的制定和实施，建立了健全的法律体系，维护了公民的合法权益和社会稳定。

中国在民主发展方面取得如此巨大的成就并不出人意料。首先，中国民主发展的显著成就主要体现在政治稳定、社会和谐和高效治理。政治稳定是中国特色社会主义民主政治的重要保障，确保了国家的长治久安与和谐发展。其次，中国的民主制度建设日趋成熟，从协商民主到“选拔+选举”制度，从“新型民主集中制”的决策机制到各类现代网络议政平台。中国领导层的有序接班、中国执政团队的优秀素质和能力、一个又一个五年规划的顺利制定和实施，都提高了治理效能，实现了从“人治”到“法治”的转变，确保了国家治理的科学化和规范化。

此外，中国的民主道路越走越宽广，在民主发展中积极倡导国际合作，为人类政治文明进步贡献了中国智慧。近年来，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，支持多边主义和全球治理，推动构建共商、共建、共享的新型国际关系。这既是中国在国际舞台上的宏大愿景，也是对当今世界面临的重大问题和挑战的积极回应。

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因此，中国的民主实践为加强多极世界的民主发展提供了宝贵的启示，对其他国家和地区也有借鉴意义。中国特色社会主义民主制度不是对西方模式的简单照搬，而是在中国国情和历史文化背景基础上的创新之举。中国的民主制度充分尊重人民的主体地位，通过各级人大代表制度和基层民主选举等机制，使公民广泛而深入地参与到政治决策中。中国政府还积极推进依法治国，加强司法独立和公正，保障公民权利和自由，不仅确保了政治稳定，还强调了社会公正和公民参与，为其他国家的民主发展提供了新思路。

中国的地方民主实践也为其他国家和地区提供了可参考的制度框架。特别是对于具有多元文化、多民族和广阔领土的国家，借鉴中国的村民自治等实践可以促进地方层面的民主参与和自治，更好地满足当地居民的需求。

此外，中国利用信息技术推动民主参与的经验对其他国家也具有参考意义。例如，中国的在线公民参与平台和网络问政，促进了政府与公众之间的互动，可以促进民众更广泛地参与政治决策。

在当今多极格局下，西方式民主既不是民主发展的唯一道路，也不是必然道路。中国成功的民主实践打破了“只有西方民主才是真正民主”的固有观念。“民主”一词虽然起源于西方，但并不意味着其他地区就不能发展适合自己国情的民主制度。中国的经验表明，民主化道路可以因地制宜，采用适合本国实情的方法和途径。各国应相互学习、相互借鉴，不断完善自身的民主制度。中国的民主实践为其他国家，特别是那些正在发展民主制度的国家提供了参考。借鉴中国经验，有助于各国更好地应对民主发展面临的挑战，探索适合本国国情的民主发展道路，促进全球民主发展的共识和实践，推动人类共同价值早日实现。

图片来源：中国日报

本文原文发表在中国日报国际版，原标题为 "A different approach"

(责编：艾雯、刘叶婷)