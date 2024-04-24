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郑州大学建筑学院在米兰设计周参展亮相

2024年04月24日10:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马4月23日电 （记者谢亚宏）近日，郑州大学建筑学院在米兰设计周中国周活动中参展亮相。郑州大学建筑学院以“遗产环境下的创新设计”为主题参加本次展览，展览作品包括遗产环境主题下的12组学生课程设计教学成果和8组教师设计实践成果，用传统与现代的交汇，日新月异的城市发展变迁，渲染出传统与现代融合的文化质感，吸引国内外观众与媒体的目光。

郑州大学建筑学院以“遗产环境下的创新设计”为主题参展。郑州大学供图

郑州大学建筑学院以“遗产环境下的创新设计”为主题参展。郑州大学供图

当地时间4月15日晚7点，米兰设计周中国周开幕红毯礼暨欢迎酒会在米兰市蒸汽工厂举行。开幕式上，主办方授予郑州大学建筑学院“米兰设计周中国周最佳组织奖”，副院长刘晨宇作为代表上台领奖。

16日，郑州大学建筑学院教师代表陈琛、王宝珍，受邀参加了在米兰设计周中国周主展馆蒸汽工厂举办的主题论坛“设计之城的可持续未来——设计驱动是创新的全球城市实践”，并在论坛发言。

米兰设计周是全球起步最早、规模最大、影响最广的国际设计盛会，是全球顶级的创新设计理念和设计成果的尖峰展会，具有现代设计的“奥林匹克”之称。该设计周是世界城市设计周的发源地，从而使得米兰成为全球公认的设计之都。该设计周是国际交流与展示的重要窗口，是将文化、艺术与创新设计思维连为一体的国际交流与展示舞台，具有广泛的业内关注度和国际影响力。

(责编：燕勐、刘慧)

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