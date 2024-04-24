人民网罗马4月23日电 （记者谢亚宏）中欧企业联盟近日在米兰举办“走进意大利”活动。中国工商银行、意大利中国商会、意中理事基金会、Maire Tecnimont、Desa集团、Bracco集团等30余家联盟成员及本地大型商协会和企业高级别代表出席活动。

中国工商银行国际业务部副总经理张悦致辞。 中欧企业联盟供图

作为联盟秘书处，中国工商银行国际业务部副总经理张悦表示，这是联盟首次在意大利举办活动，得到意方企业的积极响应和支持。自成立以来，联盟开展了政企对话、信息分享、能力建设、企业调研等丰富多彩的活动，成员数已拓展至88家，覆盖中欧17国。未来，联盟将进一步发挥平台作用，欢迎更多意方企业加入，共同提升中欧经贸投资合作水平。

Maire Tecnimont集团首席财务官表示，该集团专注于工程、化工和能源领域，近年来积极开发绿色化学和能源转型等技术，推动实现可持续发展。中国市场对意方企业具有很强的吸引力。未来，该集团希望同中方企业加强技术研发、共同开拓市场，为中欧经贸合作注入新能量。

Desa集团总经理表示，该集团专注于清洁和护理领域产品创新，通过使用可循环塑料和可再生能源，积极践行可持续发展理念。中国市场在该集团全球化经营中占有重要份额，线上和线下业务发展迅速、潜力巨大。该集团已连续四年参加进博会，未来希望通过进博会、联盟等平台同中方伙伴加强业务交流、共拓合作新机。

随后，工银欧洲相关负责人还介绍了工银欧洲机构服务中欧经贸投资合作的情况，并表示将继续提供高质量金融服务，为中欧经贸交往搭建金融桥梁。活动现场气氛热烈，中意企业进行了深入交流，探讨未来合作机遇。

2021年，中国工商银行联合中欧各领域优秀企业倡议成立了中欧企业联盟（China-Europe Business Council, CEBC）。联盟下设可持续发展、金融合作、资源基建、机械装备、现代服务业、数字科技、汽车制造和医疗健康等八个工作组。“走进”系列活动是中欧企业联盟的重要品牌活动，旨在推动企业互学互鉴，加强政企交流、发掘中欧经贸合作机遇。下一步，联盟将持续开展丰富多彩的品牌活动，进一步提升对成员企业的服务价值。

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