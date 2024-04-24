人民网莫斯科4月23日电 （记者隋鑫、肖新新）4月23日，随着全球最大直径单护盾硬岩掘进机（TBM）“高加索号”在格鲁吉亚北部的古多里山破岩而出，由中铁隧道局承建的格鲁吉亚南北走廊古多里隧道顺利贯通。

格鲁吉亚南北走廊古多里隧道贯通仪式现场。中铁隧道局格鲁吉亚KK公路隧道项目部供图

据悉，古多里隧道全长8860米，为双向两车道设计，是目前格鲁吉亚境内单体最大的基建项目。由于当地地质条件复杂，工艺标准要求高，技术难度大，传统的钻爆法难以满足建设要求，施工采用了由中铁装备集团和中铁隧道局联合研制的“高加索号”15.08米直径单护盾硬岩掘进机，使该隧道成为了目前全球在建的最大直径TBM隧道工程。

“高加索号”单护盾硬岩掘进机（TBM）。中铁隧道局格鲁吉亚KK公路隧道项目部供图

施工期间，中铁隧道局项目部不断优化施工方案，加强工序管理，积极克服工程技术、自然环境、生活保障等各方面难题，在格鲁吉亚再次向世界展现了“中国速度”。自2021年9月始发至今，“高加索号”TBM掘进最高月进尺达426米，创造了超大直径TBM隧道施工史上的新纪录。

位于高加索山南麓古多里山中的施工场地。中铁隧道局格鲁吉亚KK公路隧道项目部供图

格鲁吉亚南北走廊公路是连接俄罗斯、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆等周边国家的重要通道，建成后将彻底解决当地冬季交通中断问题，有效提高道路通行效率和行车安全，有力推动格鲁吉亚北部山区的文化旅游、劳动就业、边境贸易等各领域发展。

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