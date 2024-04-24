新华社南宁4月23日电（记者赵欢）在中马“两国双园”联合合作理事会第五次会议召开之际，中马钦州产业园区、马中关丹产业园区产业项目成果发布活动22日在广西钦州举行，回顾过去十二年中马“两国双园”携手发展取得的成绩，发布十大合作突出成果。

今年是中马建交50周年，多年来中马双方交流合作日益紧密。广西与东盟陆海相连，一直活跃在中马交流合作的前沿，双方合作基础深厚。2013年，马中关丹产业园在马来西亚关丹市正式开园，与中马钦州产业园一起，开创了“两国双园”模式。

2月23日拍摄的广西北部湾港钦州港区的码头堆场（无人机照片）。新华社记者 周华 摄

此次发布的十大成果包括：钦州港和关丹港缔结为“姐妹港”，为中马两国物流运输提供双向支撑；实现马来西亚毛燕输华常态化，建成中国—东盟首条燕窝跨境产业链；在中马“两国双园”开展金融创新试点，业务量累计突破320亿元；关丹港两个15万吨级深水码头建成运营，带动关丹港每年新增货物吞吐量1000万吨；马中关丹产业园区大马联合钢铁项目一期全面投产；“两国双园”分别落地对方实体投资项目；成功举办马来西亚特色产品系列活动；启动共建东南亚特色产品进口基地和直销中心；打通“两国双园”再生有色金属进口原料绿色通道；积极推动中国企业走进马来西亚等。

中马钦州产业园区管委会主任、钦州市市长王雄昌表示，未来将抢抓RCEP深入实施、中国-东盟自贸区3.0版建设等机遇，主动融入和服务国内国际双循环新发展格局，加快中马“两国双园”建设，打造国内国际双循环市场经营便利地示范区和高质量实施RCEP示范项目集聚区。

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