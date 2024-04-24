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世界旅游城市联合会举行峰会探讨城市旅游可持续发展

2024年04月24日09:10 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿4月23日电（记者卢怀谦　郭磊）世界旅游城市联合会与新西兰惠灵顿市共同举办的第12届香山旅游峰会22日至23日在惠灵顿举行，本次峰会主题是“城市旅游可持续发展：创新与深化”。

　　峰会发布的《世界旅游经济趋势报告（2024）》预计，2024年全球旅游总人次将达到135.79亿人次，恢复至2019年的103.9%，全球旅游总收入将达到5.8万亿美元，达到2019年的139.6%。

　　世界旅游城市联合会理事会执行副主席、北京市副市长司马红呼吁各成员深化文旅产业交往合作，坚定不移秉持绿色发展理念，并利用科技赋能提升旅游体验，维护旅游业稳定与繁荣，全力推动旅游业的可持续发展，实现经济、社会和环境的和谐统一。

　　惠灵顿市长托丽·沃诺说，通过生态友好型基础设施建设推进可持续旅游，可以保护旅游城市脆弱的生态系统、历史地标和原住民文化免受旅游过度负载的负面影响，实现推动经济增长与保护生态环境并重发展。

　　世界旅游城市联合会秘书长杨烁说，科技创新在旅游业的应用为游客提供了智能化、个性化和舒适化的体验。期望科技手段在旅游城市建设和景点打造中得到创新性应用，让科技旅游产品成为未来旅游业发展新的增长点。

　　此次峰会共吸引了约40个国家和地区的近400名政府官员、国际旅游组织代表、行业领袖和专家学者与会。

　　成立于2012年的世界旅游城市联合会由北京倡导发起，目前成员达246个，覆盖86个国家和地区。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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