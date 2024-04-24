新华社华盛顿4月22日电 美国疾病控制和预防中心等政府机构22日宣布启动“高温与健康倡议”计划，以帮助民众避免因暴露在高温环境造成的健康风险，更好地应对高温天气。

美疾控中心在22日发布的新闻公报中说，该机构与美国国家海洋和大气管理局、国家气象局合作发起这一新倡议。这一倡议主要通过三方面举措，帮助民众积极采取措施来保护自身、应对高温，即保持凉爽、保持水分、了解症状。

首先，美疾控中心与国家海洋和大气管理局合作开发了一种“热风险预测工具”，这款工具可提供全美范围内的7日炎热度预报，为受众提供参考。该工具用5个级别指代具体地区的不同热风险等级，各地方和辖区可以根据预测的等级制定应对措施。

其次，美疾控中心还开发了一种“热风险仪表盘”，这是一款为普通民众打造的工具，人们可以通过输入自己所在地的邮政编码，获取“热风险预测工具”提供的数据，以及当地空气质量指数等其他数据，从而得到个性化的本地热风险预测和相应的防护参考。

此外，美疾控中心还最新制定了临床指南，以帮助医生在气温上升时更好地保证风险人群的安全。

美疾控中心主任曼迪·科恩表示，高温会影响身体健康，但高温相关的疾病及死亡实际上是可以预防的。“发布这些有关高温和健康的新工具及指南，就是为了帮助民众通过采取简单的步骤，来保证在高温天气下的安全。”

高温天气事件正变得越来越频繁。据统计，2023年，有超过三分之二的美国人收到过热浪警报。据美疾控中心近期发布的一份报告，2023年美国有多个地区在高温天气时，因高温相关疾病到急诊就医的人数居高不下，且这种情况持续时间显著拉长。对于那些有基础疾病的人来说，高温天气尤其危险。

(责编：燕勐、刘叶婷)