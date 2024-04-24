新华社北京4月23日电 美国彭博社日前刊发专栏作家戴维·菲克林的文章说，美国针对中国清洁技术的贸易战是“经济自残”。

4月15日，参展商在第135届广交会上向采购商介绍太阳能电池组件展品。新华社记者刘大伟摄

文章说，当一个国家为保护国内产业而推出大量关税和限制措施时，最好先确定自己有没有需要保护的产业。美国将中国在清洁技术领域的领导地位当成挑起贸易战的理由。但现实情况是，美国本土的清洁技术产业正日益凋零，投资者已开始放弃在美国国内生产清洁技术产品，在自身这样的产业现状下盲目加征关税，既增加美国消费者成本，也为脱碳人为制造障碍，不啻一种“经济自残”行为。

文章认为，鼓吹中国电动汽车和太阳能电池板等产业存在所谓“产能过剩”问题的美国政客应该想想，美国国内清洁能源供应链上有多少个环节正在萎缩？造成这一状况的原因众多，其中包括美国企业的“怯懦”、政府支持力度不够、缺乏清晰发展目标、官僚主义的阻碍等。

文章指出，如果美国想推行绿色产业政策，就需要切实投入努力。但目前的情况是，美国正在忽视那些能够使其成为未来清洁技术超级大国的东西，反而将注意力集中在“已经输掉的战斗上”。

文章援引美国外交关系协会研究员伊努·马讷格的话说，美国不应采取关税保护措施，“因为你（这么做是）在限制自己市场的竞争力”。

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