新华社里约热内卢4月22日电（记者王天聪）“熊猫走世界·四川文旅巴西行”暨“川灯耀世界·自贡彩灯巴西路演”21日在巴西里约热内卢天文馆举行。

当地民众和游客在一排排川灯装饰的现场，欣赏四川风光和人文照片，观赏非遗展品，参加画脸谱体验互动，品尝川味美食。

里约热内卢天文馆基金会主席乌切利表示，在庆祝巴中建交50周年之际，选择在里约热内卢天文馆举办这场活动，是为了推动巴中人文交流。他说，巴西和中国有许多共同之处，通过人文交流进一步拉近两国民众间的距离非常有必要。

里约热内卢市政府国际事务与合作协调员帕迪利亚说，这场活动展示了中国舞狮、大熊猫和考古遗址等文化精华。“我认为，在里约热内卢举办交流活动，不仅是四川与里约热内卢两座城市更是中国与巴西两个大国间友谊的体现。”

来天文馆参观的里约热内卢州立大学学生佩德罗也加入到活动中。他说：“我很喜欢中国文化和自然风光，这是一个宝贵的增进了解和体验的机会。巴西和中国都是幅员辽阔的国家，我期待能看到更多来自中国的文化展示，这样可以让我们更加深入了解中国。”

四川省文化和旅游厅副厅长王成平在活动现场说，这次活动将加深四川文化在巴西的影响力和四川旅游对巴西的吸引力，四川将进一步加大与巴西的文化交流合作，诚挚邀请巴西游客到中国四川走一走、看一看。

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