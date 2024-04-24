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所罗门群岛新一届国民议会选举结果揭晓

2024年04月24日09:05 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼4月24日电（记者梁有昶）霍尼亚拉消息：据所罗门群岛广播公司24日报道，所罗门群岛新一届国民议会选举结果全部揭晓，总理索加瓦雷领导的“我们的党”获得议席最多，但未达到单独组建政府所需的半数以上议席。

　　此次选举共有219名政党候选人和115名独立候选人角逐议会50个席位。数据显示，“我们的党”赢得15席，独立候选人获10席，所罗门群岛民主党获8席，所罗门群岛联合党获7席，民主联盟党获4席，所罗门群岛人民第一党获3席，此外“我们争取变革党”等3个政党分获1席。

　　据报道，选前由反对党领袖马修·威尔领导的所罗门群岛民主党、前总理里克·霍尼普韦拉领导的民主联盟党和“我们争取变革党”组建的“关怀”联盟目前共获13席。

　　由于没有政党或政党联盟获得单独组阁所需的半数以上议席，各党派和当选议员将进行结盟谈判，以寻求新总理人选并组建新政府。

　　所罗门群岛17日举行新一届国民议会选举，同时进行省级议会和首都霍尼亚拉市议会的选举。

　　所罗门群岛议会实行一院制，国民议会是最高权力机关，由50名议员组成，任期4年。新一届政府总理将由新当选的国会议员投票选出。

　　所罗门群岛位于太平洋西南部，陆地面积2.84万平方公里，人口约72万。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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