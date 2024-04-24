新华网萨格勒布4月23日电（记者李学军）由贵州省委常委、宣传部部长卢雍政率领的贵州省代表团4月21日在克罗地亚首都萨格勒布与欧洲温泉水疗协会签署了《温泉康养战略合作协议》。

贵州省委常委、宣传部部长卢雍政在中国贵州与欧洲文化旅游经贸合作洽谈暨签约仪式上致辞。记者 李学军 摄

据悉，中国贵州省与欧洲温泉水疗协会将围绕温泉品牌输出、康养旅游地建设、交流培训、标准制订、资源互推等方面加强合作，打造具有国际影响力的温泉文旅康养品牌。

卢雍政表示，中欧悠久、深厚的交往历史，为双方的合作打下了坚实基础。贵州良好的资源和发展条件，为双方合作提供了巨大空间。双方互利互信合作协议的达成，必将结出硕果，为中欧的世代友好和共同繁荣增添亮丽的一笔。

出席签约仪式的欧洲温泉水疗协会秘书长齐洛·迈泽希对记者表示，她从1990年开始就到中国留学，之后多次访问中国，亲眼见证了中国经济发展奇迹。中国不但人口众多，市场广大，而且中国温泉也很多，双方签署的合作协议将有助于开发和扩大在温泉康养方面巨大的潜能和合作空间。

此外，欧中“一带一路”文化与旅游发展委员会主席乌伊海伊·伊什特万、欧中“一带一路”文化与旅游发展委员会秘书长维克多·韦雷布等嘉宾和各界人士出席了协议签署活动。

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