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中亚形势研讨会在京举办 探讨中国—中亚合作新机遇

2024年04月24日08:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月23日电 （褚梦琦、徐祥丽） 4月20日，中国人民大学区域国别研究院与中国人民大学-圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心共同主办的“当前中亚形势与中国—中亚合作”研讨会在北京举行。多位学者就中亚地区的安全与发展现状，推进中国与中亚国家全方位合作进行了广泛交流。

国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所副所长许涛强调，中国—中亚能源合作是双方关系的重要内容之一，其中中国—中亚天然气管道项目不仅提升了中国的能源安全和清洁能源供应，也促进了区域能源合作。许涛进一步指出，随着合作的深化，双方在新经济模式和新产业业态上的合作日益增多，中亚国家对生态和绿色技术的重视为双方合作开辟了新机遇，中国在节水技术、太阳能、风能等领域的技术和管理经验，为双方合作提供了宝贵资源。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所中亚室副主任杨进在讨论中国—中亚合作时，特别强调了新成立的中国—中亚元首会晤机制的重要性。杨进认为，该平台将成为挖掘中国与中亚国家合作潜力的关键，建议在这一机制基础上构建新的多边经贸投资机制。他还指出，中国与中亚国家多年来在经贸关系上建立了坚实基础，通过标准化协议和系统化的合作网络，加强了双方的经济联系。

中国国际问题研究院欧亚研究所助理研究员汤中超提到，过去30多年，中国和哈萨克斯坦在贸易、投资、能源和互联互通等领域建立了深厚的合作基础。2023年，中哈贸易额突破400亿美元，显示出两国经济合作的强劲势头。汤中超强调，当前双方应转型升级并实现高质量发展，同时探索科技、金融、数字经济、农业及中小企业等新领域的合作潜力。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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